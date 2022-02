Uniqlo Uniform Blue esalta la semplicità dei toni dell’indaco

- pubblicità -

Arriva oggi in store la nuova collezione UNIQLO UNIFORM BLUE. Una collezione che declina le tonalità dell’indaco, esaltando la semplicità e la bellezza di questo colore brillante. A creare contrasto arriva il bianco che ne risalta la ricchezza, andando a creare un gioco di colori elegante e senza tempo. La collezione, già disponibile online, e da oggi in store è composta da capi intramontabili pensati in chiave moderna grazie al taglio oversize e unisex adatto alla vita di oggi. Capi per tutti, quindi, perfetti per accompagnare ogni attimo della nostra vita con lo stile inconfondibile del brand.

UNIQLO è un marchio di Fast Retailing Co., Ltd., uno dei maggiori gruppi mondiali di abbigliamento che nasce dai valori giapponesi di semplicità, qualità e longevità. E’ pensato per durare ed essere al passo con i tempi, è progettato con eleganza contemporanea per soddisfare lo stile di ogni individuo. Una camicia che diventa sempre più perfetta. Un design semplice che nasconde dettagli accurati e moderni. La migliore vestibilità e i migliori i tessuti, scelti per essere accessibili a tutti, per portare più calore, più leggerezza, più design e comfort straordinario nella vita di ogni giorno.

