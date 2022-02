Ceramica Cielo, soluzioni eclettiche per ogni ambienti bagno

- pubblicità -

L’evoluzione dello stile di vita e delle dinamiche abitative di un pubblico sempre più attento al mondo dell’arredamento ha determinato un profondo cambiamento nella relazione con l’ambiente bagno: codici estetici e funzionalità sono guidati da un trend che vede protagonista sempre più colori coordinabili con superfici e massima libertà compositiva. Ceramica Cielo, azienda che si distingue per l’eccezionale capacità di lavorare una materia nobile come la ceramica, da sempre rappresenta un riferimento nel settore come trend setter capace di intercettare le sensibilità contemporanee e dar vita a nuovi ambienti bagno attraverso narrazioni personalizzate. Ogni collezione e ogni prodotto esprimono suggestioni sensoriali che delineano mood sempre diversi.

Consapevole della complessità e della tradizione che lega la ceramica agli smalti, l’Azienda, sotto la sapiente Direzione Artistica di Andrea Parisio e Giuseppe Pezzano, è stata la prima a introdurre nuovi effetti cromatici nella sala da bagno. Un percorso di sperimentazione teso a capire l’essenza e l’origine del colore, a indagarne il rapporto con la natura, che ha portato alla nascita delle palette Terre e Acque di Cielo complementari tra loro. La prima si compone di 16 delicate cromie dall’effetto matt – Talco, Pomice, Brina, Arenaria, Basalto, Cacao, Muschio, Agave, Lino, Avena, Cemento, Fango, Lavagna, Canapa, Cipria e Polvere – la seconda da sei toni lucidi densi di emozioni e sensazioni – Oltremare, Smeraldo, Alga, Corallo, Ninfea e Anemone. Veri e propri esperimenti alchemici che esplorano il rapporto tra colore e architettura, queste gamme creano inaspettati giochi cromatici e rappresentano per architetti e progettisti un’ulteriore proposta volta a garantire massima personalizzazione e libertà compositiva.

Eclettici e trasversali i prodotti Cielo si inseriscono perfettamente in ogni progetto in quanto capaci di esprimere una specifica personalità e le molteplici ispirazioni creative in un continuum estetico o in contrasto con il mood di ambienti residenziali e contract.

Con questo approccio Ceramica Cielo conferma di avere la capacità di plasmare la materia e di offrire al mercato un prodotto di alta qualità e ad alto valore aggiunto, dalle molteplici sfaccettature e dal design estremamente riconoscibile.

www.ceramicacielo.it