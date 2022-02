Spatium Piscine presenta Recta design by Iron Sistemi

- pubblicità -

La piscina fuori terra Recta di Spatium – design by Iron Sistemi, interpreta un nuovo concetto di Spa personale all’interno di uno spazio abitativo contemporaneo. Un modello che grazie all’avanzata ricerca tecnologica di Iron Sistemi garantisce, attraverso la modularità, la miglior resa del proprio spazio living. Adatta ad ogni ambiente della casa, dal giardino al terrazzo, dal salotto alla camera da letto, Recta diventa una vera oasi di pace all’interno del proprio ambiente domestico.

- Pubblicità -

Geometrie, texture ad alta definizione e sensazioni tattili che lasciano il segno: Recta avvicina l’ambiente living alle atmosfere raffinate di una Spa, trasformando la piscina fuori terra in un’esperienza olistica che coinvolge e appaga i sensi. Esternamente dotata di morbide cuscinature modulari imbottite e rivestite in tessuto sfoderabile, componibili a piacere, in modo da configurare un aggiuntivo salottino adiacente al tuo spazio d’acqua. Un pouf contenitore nello stesso materiale può fungere, oltre che da seduta, da appoggio per sorseggiare un drink in compagnia.

Concepiti all’insegna della massima customizzazione, sia per gli ambienti domestici che per l’hotellerie, tutti i modelli della collezione sono caratterizzati da linee nitide ed essenziali ideali per essere inseriti in modo libero e creativo a seconda delle esigenze dei progettisti. Spatium Piscine offre soluzioni ad alto tasso di personalizzazione per ambienti indoor e outdoor, senza rinunciare a comfort e funzionalità.