Good girl gone Bad by Kilian Paris

Good Girl Gone Bad di Kilian Paris è una fragranza sensuale, un vortice provocante, disinibito di fiori. Ispirato dalla figura biblica di Eva, incarna i conflitti tra dolcezza e peccato in un turbine di mille petali. La fragranza si apre con Rose provenienti dalla Turchia e dal Marocco e Fiori d’Arancio dal Nord Africa. Questo bouquet viene trasportato ulteriormente come dal canto di tre sirene che scaturisce dal suo cuore: Tuberosa indiana, Gelsomino d’Arabia Egiziano e Narciso dalla Francia. La fragranza Good Girl Gone Bad è disponibile in differenti formati: una caraffa ricaricabile da 250 ml, un flacone da 50 ml accompagnato dalla distintiva clutch e il refill per ricaricare la fragranza 50ml.

Con il carisma di una vera tentatrice, Good Girl Gone Bad da anni trasforma teste e cuori come una miscela floreale pericolosamente avvincente. Il flacone del profumo presenta la placca color oro contro un vetro bianco. Ai suoi lati si trova un affresco testurizzato, un motivo distintivo di KILIAN PARIS ispirato allo scudo di Achille dalla mitologia greca antica. Rappresenta la convinzione di Kilian Hennessy nel potere protettivo del profumo.

www.bykilian.com