Massima praticità per le cabine doccia Combi Free di Provex

Dedizione e minuziosa cura dei dettagli rendono Provex – azienda produttrice di cabine e pareti per doccia e di accessori per l’ambiente bagno – una realtà distintiva nel suo settore, capace di soddisfare qualsiasi esigenza e limite progettuale, proponendo soluzioni eleganti e funzionali. La costante ricerca porta l’Azienda a rinnovare costantemente le sue collezioni, esaltandone la valenza estetica, la pulizia delle linee e continuando a investire sull’aspetto tecnologico.

Anche la Serie Combi/Combi Free è stata oggetto di un accurato restyling per meglio adeguarsi alle richieste del mercato: la struttura garantisce una solidità ottimale con un impatto visivo elegante e minimale; sono state perfezionate le cerniere per rendere più agevole il movimento e rese più raffinate le maniglie per una maggiore pulizia delle linee.

Per assecondare i desideri e le esigenze di ogni cliente, la Serie Combi/Combi Free comprende una vasta gamma di soluzioni standard, affiancate a soluzioni personalizzate e su misura. In particolare, i modelli Combi Free CE, soluzione ad angolo pieghevole, e Combi Free CE-2, soluzione con porta a soffietto in linea, hanno in comune un punto di forza: l’elevata accessibilità, caratteristica distintiva di tutte le varianti Free di Provex. L’apertura totale delle ante, verso l’esterno o l’interno del box, facilita l’entrata e rappresenta un sistema molto utile anche in caso di momentanea difficoltà motoria, oltre a consentire di sfruttare al massimo lo spazio disponibile, lasciando l’area completamente libera.

Questa funzionalità è garantita dalle porte con cerniera basculante per apertura in/out fino a 270° e, il meccanismo di sollevamento-abbassamento invisibile e integrato sempre attivo, garantisce una maggiore durata della guarnizione inferiore, consentendone la chiusura graduale. Le cabine doccia Combi Free CE e Combi Free CE-2 sono realizzate con vetro temperato di sicurezza 6 mm, in finitura trasparente a tenuta stagna testata a 11 litri/minuto e conforme alle principali norme di sicurezza internazionali (EN 12150-1:2000). Profili brillante lucido.

Altre caratteristiche distintive dell’intera Serie sono: le viti planari interne che facilitano le operazioni di pulizia delle ante; il profilo a parete dotato dell’innovativa tecnologia Silicon Free, sviluppata e realizzata in esclusiva da Provex, che prevede l’utilizzo di una guarnizione speciale in pvc resistente all’acqua che assicura una maggiore igiene e pulizia; l’estensibilità da 25 a 35 mm che consente di gestire eventuali problemi di muri fuori squadro.

Le lastre in vetro trasparente, disponibili anche in vetro satinato, possono essere sottoposte su richiesta al trattamento High Glass, una speciale lavorazione in grado di ridurre notevolmente la formazione del calcare: un sistema innovativo che consente di facilitare le operazioni di pulizia e igienizzare le pareti in vetro, proteggendole dai batteri al 98% e mantenendole brillanti nel tempo.

Come tutti i prodotti Shower, anche la Linea Combi/Combi Free è conforme alla norma EN 14428:2004 e sottoposta a severi test di sicurezza tecnico-funzionale e durata, oltre a numerose prove di resistenza all’urto, di rottura, di tenuta all’acqua e di durata dei cicli di vita.

Provex, punto di riferimento per il settore e sinonimo di qualità Made in Italy, realizza prodotti di eccellenza, in cui ricerca tecnologica e materiali di elevato pregio sposano design d’avanguardia e pratica funzionalità, a conferma dell’impegno dell’azienda nell’assicurare il benessere nel bagno.

www.provex.eu