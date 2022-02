Harry Winston Emerald Collection

- pubblicità -

La Maison Harry Winston presenta la collezione Emerald, una serie di segnatempo contemporanei che evocano la raffinatezza e la forza del diamante preferito di Mr. Winston, il taglio smeraldo. La collezione “Emerald“, l’ultima entrata a far parte della gamma di segnatempo della Maison, è caratterizzata dal suo quadrante a forma ottagonale a otto facce. La collezione offre una varietà di stili, dalle diverse dimensioni della cassa, per comporre i colori e le opzioni di cinturino, al fine di esaudire ogni preferenze stilistiche di chi lo indossa.

Conosciuto per tutta la vita come il “Re dei diamanti”, si stima che Mr. Harry Winston possedesse più di un terzo dei diamanti e delle pietre preziose più famosi al mondo. Spesso acquistate come pezzi grezzi, Mr. Winston ha trasformato queste pietre in incredibili gemme, molte delle quali hanno la forma di un taglio smeraldo – dai Jonker ai Vargas al Lesotho.

Oggi, la forma amata di Mr. Winston è anche il logo iconico della Maison, ripreso in tutti i Salon di Harry Winston del mondo, attraverso le vetrine personalizzate a forma di diamante taglio smeraldo. Presentato nel 2016, il modello da 18 mm si è subito affermato come un must-have. Con il suo design elegante e riconoscibile, nel 2019 è stata lanciata una variante più grande di 33 mm. Con la cassa a forma ottagonale, le due serie presentano diversi dettagli. I modelli da 18 mm mettono in risalto una lunetta incastonata di diamanti, richiamo all’eredità del “Re dei diamanti” della Maison. Più architettonica la cassa da 33 mm, che evidenzia la dinamica del quadrante con dettagli smussati. La cassa da 33 mm è disponibile anche con i diamanti. Il 18mm e il 33mm sono entrambi realizzati in oro bianco o rosa 18 carati; il 18mm è disponibile anche in oro giallo, il primo per la maison.

Disponibile con finitura satinata spazzolata sunray o madreperla, ogni quadrante della “Emerald Collection” è coronato dal logo Harry Winston in oro o da una pietra preziosa a forma di smeraldo. Lo smeraldo celebrato ancora una volta sul quadrante in madreperla con un motivo ottagonale centrale in pietre preziose a taglio brillante. Con colori audaci, tra cui il classico “Blu Winston”, i quadranti satinati mostrano un fascino sofisticato. Gli ultimi modelli aggiunti alla collezione “Emerald” svelano un nuovo aspetto, con colori vivaci e cabochon in madreperla – ornamenti che conferiscono a questi pezzi uno spirito gioioso con l’uso dei colori. Cinturini esclusivi sono proposti per i modelli da 18 mm. Il doppio giro in satin abbinato ai colori del quadrante offre un aspetto più moderno, mentre un bracciale in maglia milanese in oro, lo rende più elegante anche per la sera. Gli orologi da 33 mm sono adornati al polso con cinturini classici in alligatore.

Dotata di quarzo svizzero di alta gamma e movimenti automatici, la “Emerald Collection” offre funzioni utili per tutti i giorni. Mentre il quadrante piccolo dei modelli da 18 mm rimane minimalista con le ore e i minuti, la data completa i modelli da 33 mm mentre una lancetta dei secondi gira costantemente attorno al quadrante.

www.harrywinston.com