Soluzioni salvaspazio by FerreroLegno

FerreroLegno, preminente realtà italiana nel settore della produzione di sistemi di apertura per interni, propone un gamma di sistemi scorrevoli e pieghevoli che grazie a modalità di apertura particolari permettono di recuperare lo spazio mancante all’interno dell’ambiente domestico, senza rinunciare all’estetica, alla praticità e al comfort.

Ideali per far guadagnare centimetri preziosi, queste soluzioni Speciali – coordinabili con numerosi modelli del marchio – donano un tocco personale e offrono spazi interni più ampi, accoglienti e con maggiori possibilità di arredo. Particolarmente indicato per ambienti piccoli e passaggi ridotti, il modello Rolling si declina in tre diversi sistemi di scorrimento: Rolling Magic, il sistema di porte scorrevoli a parete esterno muro con binario invisibile, Rolling Scrighi, la soluzione interno muro e Rolling Prima, la scorrevole esterno muro.

Rolling Magic è perfetto per dividere la zona giorno da quella notte e si caratterizza per lo scenografico effetto sospeso. È una soluzione semplice e pratica nell’installazione, in quanto richiede un intervento minimo. Lo scorrimento della porta avviene, infatti, tramite un binario invisibile, che le permette di scivolare lungo la parete senza lasciare dettagli in vista. Rolling Scrighi è il sistema di scorrimento salvaspazio per eccellenza: la porta infatti, scorrendo all’interno di un apposito alloggiamento, sparisce nella parete senza generare ingombri nella stanza. La soluzione è completa di telaio e di coprifilo, abbinabili con le altre porte a battente presenti all’interno della casa per coordinare l’interior design.

Rolling Prima è il modello scorrevole esterno muro, in cui lo scorrimento della porta avviene grazie a un binario posizionato a vista sulla parete con finitura abbinata all’anta. Una soluzione di impatto visivo che non richiede un intervento murario invasivo e regala uno stile elegante adatto a ogni ambiente, dal più moderno al più classico.

Quando gli spazi e i passaggi sono tanto stretti da non ospitare una porta a battente e la parete non abbastanza lunga per una scorrevole, le soluzioni proposte da Ferrerolegno sono Modula e Indue, entrambe con ante pieghevoli che coniugano performance ed estetica.

Modula è caratterizzata da un’anta pieghevole composta da due ante asimmetriche: l’anta lato cerniera è larga 1/3 del totale, mentre quella lato maniglia 2/3. Questo sistema consente di ridurre l’ingombro dell’apertura della porta facendo sporgere l’anta nella stessa misura dentro e fuori la stanza.

L’anta pieghevole di Indue è formata da due ante simmetriche, che permettono di ottimizzare gli spazi dimezzando l’ingombro dell’apertura della porta. Rolling, Modula e Indue di FerreroLegno sono soluzioni intelligenti al servizio delle esigenze di lifestyle contemporaneo ma anche elementi d’arredo che si adattano allo stile individuale grazie alle molteplici personalizzazioni possibili in termini di finiture e materiali.

www.ferrerolegno.com