La nuova fragranza Sparkle di kate spade New York

Con il lancio nel 2020 della prima fragranza del marchio di cui porta il nome, kate spade New York, ha catturato l’essenza dell’amato fashion brand americano: un mondo colorato e ottimista che riflette la gioia di uno stile di vita perfettamente imperfetto. Una celebrazione delle donne che esprimono la loro individualità. Il profumo fruttato-floreale è racchiuso in una bottiglia femminile ed elegante che esprime i codici di design della marca, tra cui l’iconico asso di picche e la distintiva tonalità rosa. Lanciata all’inizio del 2022, kate spade new york Sparkle è la nuova interpretazione della fragranza originale. Un profumo sensuale e coinvolgente che celebra una nuova sfaccettatura della donna kate spade new york: seducente, sicura di sé, in grado di portare un tocco di luminosità ovunque vada.

La profumiera Louise Turner crea a una miscela irresistibile di profumazioni floreali e gourmand. La nuova fragranza si apre con una nota di ribes nero, enfatizzata dal limone italiano per esaltarne la freschezza e un pizzico di pepe rosa cristallino speziato. Nel cuore, si schiude un esuberante bouquet di peonie viola e biancospino e, in coda, estratti di cedro e legno di quercia creano una scia seducente, resa squisitamente avvolgente grazie all’aggiunta di una nota di crème brûlée alla vaniglia.

Con le sue linee pulite e morbide, il flacone della fragranza è l’epitome dell’eleganza femminile spontaneamente chic. Come per la fragranza originale, kate spade new york Sparkle rivisita i codici iconici del marchio. La bottiglia è decorata con una sfumatura blu notte che si irradia dal basso verso l’alto, ricordando il crepuscolo in città mentre la luce inizia a cambiare, lasciando spazio alla magia della notte che sta arrivando. Il tappo di metallo dorato è circondato da un anello di smalto blu scuro su cui si stagliano tre picche dorate, come luci scintillanti che attraversano lo skyline di New York City. Il motivo del fiore di picche in rilievo sulla confezione esterna è reinterpretato in gradazioni di viola e blu con il nome della fragranza inciso su un’etichetta bianca – delicato riferimento al retaggio del marchio, un’etichetta di tessuto semplice e sofisticata cucita all’esterno dei primi modelli di borse.

Infatti, fin dal suo lancio nel 1993 con la prima collezione di sei borse, Kate Spade New York ha sempre incarnato una femminilità allegra e ottimista. Oggi, è un marchio di lifestyle internazionale, che crea oggetti straordinari per la vita di tutti i giorni. Borse, prêt-à-porter, gioielli, scarpe, interior design e altro ancora. Kate Spade Sparkle è disponibile nei formati EDP 40 ml, 60 ml e 100 ml.

