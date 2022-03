Living moderno: che cosa va accanto al divano

- pubblicità -

Nello studiare l’interior design di un ambiente della zona giorno come il living spesso, e giustamente anche, si concentra l’attenzione su mobili quali divano e parete attrezzata che sono i protagonisti di questo spazio. Tuttavia, per creare un ambiente accogliente bisogna scegliere con cura anche complementi e dettagli fino a creare il giusto equilibrio. Ci sono diversi elementi da sistemare accanto al divano per uno stile moderno e contemporaneo sfruttando meglio lo spazio accanto ai braccioli in base alle abitudini.

Lampade e punti luce

Per iniziare, piazzare una lampada a stelo accanto a un divano letto Maisons du Monde è sempre una buona idea. Questa soluzione consente di sfruttare meglio lo spazio a disposizione e ottenere una migliore illuminazione. In qualunque ambiente di casa è imprescindibile studiare i punti luce con piantane, e non solo, per creare la giusta atmosfera nelle varie situazioni. Un punto luce accanto al divano è ideale per ama immergersi nella lettura comodamente sul suo sofà.

Piante e vegetali

Tra le tendenze di arredo che oggi vanno forte c’è quella di aggiungere vegetali, piante e arbusti all’interno delle mura domestiche. Le piante d’appartamento di grandi dimensioni sono molto indicate per la zona giorno mentre negli ambienti è meglio qualcosa di più ridotto. Un buon punto per inserirle potrebbe esser proprio accanto al divano dove non intralciano il passaggio. Di solito, è buona norma assicurarsi che la pianta scelta abbia la giusta illuminazione: se è una zona ben illuminata, ci vogliono arbusti abituati alla siccità e sole diretto. Al contrario, se la pianta si troverebbe in penombra, potrebbe esser meglio orientarsi su tipi di origine tropicale.

Tavolini e piani d’appoggio

È sempre comodo avere un piano di appoggio accanto al divano. È la soluzione migliore per tutte quelle persone che sul divano si portano un po’ di tutto: base con pc, tazze di the, smartphone, etc. e non sanno dove appoggiarlo. Un tavolino da caffè accanto al divano è una scelta classica e molto utile in tante situazioni.

Ceste e contenitori

Perché non valutare una cesta portatutto accanto al sofà del salotto? Una cesta in vimini o contenitori vari di altro materiale sono preziosi per chi è un po’ disordinato. Con un gesto si butta tutto quanto dentro al cesto e il divano è ordinato senza riviste, telecomando, giocattoli, coperte, alimentatori del telefono e via così in giro. In corda, in metallo, in legno di recupero: c’è l’imbarazzo della scelta in merito al materiale per seguire meglio il filo conduttore dello stile scelto.

Pezzi di design e d’arte

Lo spazio al lato del divano si usa in maniera molto libera, come già visto in precedenza. Infatti, la scelta di che cosa sistemare accanto è molto vasta. Ci sono dei bellissimi pezzi di design o addirittura opere d’arte che inserite nel living aiutano a dargli un carattere forte e deciso. Nulla vieta che i pezzi di design siano lampade e piani d’appoggio, come detto in precedenza.