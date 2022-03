I soffioni di design firmati Rubinetterie Treemme

- pubblicità -

Rubinetterie Treemme propone diverse soluzioni per rendere l’ambiente bagno una vera oasi di benessere, a partire dalla doccia che rappresenta uno dei momenti più “rigeneranti” della giornata.

- Pubblicità -

La realtà toscana progetta infatti elementi che all’aspetto tecnico uniscono una ricerca estetica volta a trasformare la sala bagno in un luogo di relax e piacere, come i nuovi soffioni doccia caratterizzati da un design minimale all’avanguardia che entrano ufficialmente nell’ampio catalogo dell’azienda.

Si tratta dei modelli Loop, Sipario e Origami: funzionalità e forme innovative.

Loop

- Pubblicità -

Dalle orbite disegnate dall’hula hoop, il cerchio per giocare della nostra infanzia, nasce l’ispirazione del nuovo soffione Loop, disegnato da Phicubo e Giampiero CastagnoliLoop si compone di tre diversi elementi: due cerchi tenuti insieme da un elemento circolare che si intersecano tra loro dando vita a un modello di grande impatto scenico.Tre funzioni separate che dialogano tra loro e vengono percepite dal “fruitore spettatore” come una composizione perfettamente armonica di luce, acqua a pioggia e a getto.

Sipario

Sipario, disegnato da Phicubo e Giampiero Castagnoli, è un soffione orientabile contraddistinto da un design minimale e accurato. Come una conchiglia che racchiude al suo interno la sua efficienza, la sezione quadrata diviene morbida grazie alla smussatura pronunciata degli angoli, un modello ideale per spazi contemporanei dallo stile moderno con forme d’avanguardia. Estetica e funzionalità unite per un soffione capace di dare carattere all’ambiente bagno. Realizzato nelle versioni acciaio e ottone, Sipario è disponibile in due diverse tipologie: a soffitto e a parete. La versione a soffitto è disponibile a sua volta in due varianti, la prima con getto vigoroso e la seconda con getto più morbido, da scegliere a seconda delle personali esigenze. La versione a parete invece dispone al suo interno di un innovativo deviatore clik-clak che permette di comandare in assoluta autonomia, attraverso un semplice pistoncino, due getti con doccia vigorosa e due getti con doccia rilassante.

Origami

Un leggero foglio di carta pronto per essere piegato e modellato per creare infinite forme. Proprio da questa arte orientale prende ispirazione Origami, uno dei nuovi soffioni doccia firmati Rubinetterie Treemme, disegnato anch’esso da Phicubo e Giampiero Castagnoli Origami si presenta come un foglio di acciaio inox che lascia intravedere e immaginare il mondo nascosto dal soffitto. La piega del soffione permette di indirizzare il getto a cascata.