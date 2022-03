Primavera/estate da sogno al Zemi Beach House di Anguilla

- pubblicità -

Sembra giunto finalmente il momento di ripartire e, incrociando le dita, guardiamo alla primavera-estate con grande fiducia ed entusiasmo. In più ci sono offerte speciali che invitano a partire. Ne è un esempio lo splendido Zemi Beach House di Anguilla che ha deciso di estendere al mercato italiano le sue proposte vantaggiose.

Zemi Beach House, è una lussuosa proprietà fronte mare sulla bianchissima spiaggia di Shoal Bay ad Anguilla, considerata una delle più belle spiagge al mondo. Una destinazione perfetta per lune di miele, estensioni mare dagli USA, vacanze in famiglia o semplicemente per staccare la spina.

Oltre ai comodi collegamenti dall’Europa su Saint Martin (SXM) operati di AF/KLM, c’è il nuovo volo diretto Miami-Anguilla (MIA-AXA) operato da American Airlines 3 volte la settimana (lunedì, mercoledì e sabato).

Zemi Beach House è un boutique hotel di 65 camere, sulla spiaggia di Shoal Bay ad Anguilla. Le sistemazioni vanno da camere Superior e Premium fino a Penthouse Suite e Beachfront Villa Suite con due o tre camere da letto. La scelta dei ristoranti propone: Stone per il pescato del giorno; 20 Knots per pasti casual a piedi nudi nella sabbia; la Rhum Rum per degustazioni di svariate e rare qualità di rum; Shoal Bay Beach Club per cocktail divertenti e il Bar & Lounge per champagne prima e dopo cena e calici di vino. La Zemi Thai House Spa, all’interno di una vera e propria casa Thai del XVIII secolo, trasportata qui dalla Thailandia negli anni ’80, vanta essere la prima Casa del Benessere di Anguilla, con un vero e proprio Hammam, terrazza prendisole, docce all’aperto e una vitality pool. Zemi Beach House fa parte della collezione LXR Hotels & Resorts e ha ultimamente conseguito vari premi e riconoscimenti.

www.zemibeach.com/it