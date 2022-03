Lavabi d’autore by Arbi Arredobagno

- pubblicità -

Nella progettazione di un ambiente bagno contemporaneo, la scelta del lavabo è particolarmente importante per coniugare design e praticità, valorizzando al massimo l’eleganza delle composizioni. Diverse e numerose sono le varianti inserite all’interno dell’ampio catalogo di Arbi Arredobagno, azienda solida e di successo presente sul mercato da 35 anni, che interpreta al meglio gli stili di vita e i trend attuali: lavabi da appoggio, da incasso, sartoriali, consolle e piani top con lavabo integrato soddisfano differenti esigenze estetico–funzionali. In particolare, il lavabo da appoggio si rivela importante elemento ornamentale capace di dare risalto e leggerezza a tutta la composizione d’arredo; tra le proposte di Arbi Arredobagno stile e praticità si sposano in accostamenti originali e di carattere con lavabi dalle forme tonde, svasate o squadrate realizzati in ceramica, Tekno bianco o colorato, Fenix, gres, Laminam o mineralguss.

Geometrie semplici, linee morbide e arrotondate contraddistinguono i modelli da appoggio Belt, Cuir e Panier disegnati dal duo di architetti Meneghello Paolelli Associati, i cui dettagli visivi donano alle configurazioni d’arredo un’immagine elegante e sofisticata.

Anche nelle soluzioni salvaspazio la preferenza per questo tipo di lavabo è particolarmente vincente se abbinata ad un mobile contenitore: l’appoggio sulla superficie del piano top consente di sfruttare al massimo l’utilizzo dello spazio interno della base, come nelle composizioni Absolute #08 e Code #02 che presentano i lavabi Cuir #55 e Panier #56 collocati lateralmente, così da cedere spazio più ampio ai prodotti della routine quotidiana.

Quando la grandezza dell’ambiente lo consente, ricercata e di impatto è la soluzione di arredare la sala da bagno con lavabi gemelli: nella composizione Code Wave #01 la praticità d’uso del doppio lavabo si accosta a un raffinato risultato estetico, con i lavabi Belt #40 posizionati su un rustico piano folding in Rovere Antico Essenza.

Attenzione al dettaglio e qualità sono i valori che guidano da sempre Arbi nella continua ricerca di un design innovativo, dando la possibilità a chiunque di portare nella propria quotidianità arredi originali e totalmente made in Italy.

www.arbiarredobagno.it