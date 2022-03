Pura Allegria, la linea di EQUIVALENZA alla vitamina C

- pubblicità -

La vitamina C rafforza il sistema immunitario ed ha un effetto anti-age sulla pelle. Illuminante e antiossidante, la beauty routine a base di vitamina C ha la capacità di proteggere la pelle dall’attacco dei radicali liberi, agisce contro l’invecchiamento cutaneo e ha un effetto schiarente e rinnovatore. Inoltre, è adatta a tutti i tipi di pelle, da quelle più giovani a quelle più mature.

La linea Pura Allegria di EQUIVALENZA, è pensata proprio per rispondere alle problematiche cutanee giornaliere. L’intera linea è caratterizzata dalla presenza della vitamina C, che illumina e rende elastica la pelle, per un effetto anti-age che riduce le rughe e ne combatte l’apparizione.

Contorno occhi antifatica

Per contrastare gli occhi stanchi basta rivitalizzarli con questo contorno occhi antifatica. Con vitamina C e B3, estratti botanici e frutta tropicale, questo alleato della bellezza illumina, ammorbidisce e idrata la delicata zona del contorno degli occhi, per uno sguardo luminoso e raggiante. Facile da applicare, grazie al suo formato roll-on, riunisce ingredienti attivi come la caffeina, la papaya, l’ananas e il guaranà per ridurre i segni della fatica negli occhi. Contiene il 93% di ingredienti di origine naturale | Vegan friendly |Test di idratazione |Testato dermatologicamente su pelli sensibili.

Sorbetto Idratante

Questo sorbetto innovativo idrata e dà luce alla pelle, ammorbidendola e rendendola più elastica. Allo stesso tempo la rivitalizza mentre unifica il tono del viso grazie ai suoi ingredienti attivi di origine naturale (la vitamina C, il melograno e l’estratto di semi di chia) che sono i responsabili della brillantezza naturale della pelle. Inoltre, questo prodotto ha cura anche dell’ambiente. Una volta terminato, il recipiente fabbricato in plastica riciclabile, si riempie con la ricarica eco, per ridurre il consumo di plastica quasi del 90%. Il pianeta e il portafoglio lo noteranno.

Contiene il 90% di ingredienti di origine naturale | Vegan friendly |Test di uso e idratazione |Testato dermatologicamente.

Siero illuminante

Con una texture fresca, leggera e un gradevole aroma alla frutta, questo siero è in grado di ridonare luminosità alla pelle con l’idratazione extra di cui ha bisogno per ritornare morbido e raggiante. Il suo apporto di estratto di melograno aiuta a prevenire i segni dell’invecchiamento e la vitamina C illumina e migliora l’elasticità. Indispensabile per la routine quotidiana del viso. Contiene il 92% di ingredienti di origine naturale | Vegan friendly |Test di uso e idratazione| Testato dermatologicamente.

