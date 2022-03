La nuova linea Man di Mediterranea

- pubblicità -

Mediterranea Man si fa in 10 per l’uomo, con una nuova gamma che si prende cura di barba, viso e corpo. 10 prodotti multifunzionali, per rispondere alle esigenze particolari della pelle maschile, per un utilizzo facile e un risultato efficace. Formule senza siliconi, parabeni, SLES, con un’alta percentuale di ingredienti di origine naturale (la maggior parte dei prodotti oltre il 90%) e made in Italy il cui filo conduttore è il 4MAN COMPLEX frutto della combinazione sinergica di luppolo, liquirizia, estratto di alghe rosse, rosa francese, pantenolo e mentolo, agisce per ridurre l’eccessiva untuosità della pelle, svolgere un’azione lenitiva e attenuare i segni dell’invecchiamento cutaneo, garantendo l’idratazione. A questo si aggiunge l’acqua di avena fermentata riconosciuta da anni per le sue proprietà idratanti e lenitive, ideale per tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili. Ogni prodotto è poi arricchito con ingredienti specifici, per un’efficacia mirata e una profumazione fresca e aromatica. Le confezioni sono riciclabili, e dove possibile realizzate utilizzando plastica e vetri riciclati.

La collezione Man di Mediterranea è composta da:

MAN OLIO BARBA, disciplinante e nutriente, con estratto di jojoba e moringa. Un olio dal tocco satinato e piacevolmente profumato ideale per tutti i tipi di barba. Ricco di oli vegetali, nutre e ammorbidisce la barba contrastando l’effetto crespo. Dona lucentezza senza appesantire.

disciplinante e nutriente, con estratto di jojoba e moringa. Un olio dal tocco satinato e piacevolmente profumato ideale per tutti i tipi di barba. Ricco di oli vegetali, nutre e ammorbidisce la barba contrastando l’effetto crespo. Dona lucentezza senza appesantire. MAN SIERO BARBA , idratante e fortificante, con complesso antibatterico. Il fluido leggero idrata e disciplina la barba per un effetto morbido e anti-crespo, nutrendo allo stesso tempo la pelle del viso.

, idratante e fortificante, con complesso antibatterico. Il fluido leggero idrata e disciplina la barba per un effetto morbido e anti-crespo, nutrendo allo stesso tempo la pelle del viso. MAN DETERGENTE 3 IN 1 , per barba, viso e capelli, con estratto di alghe marine. Un prodotto di pratico utilizzo che da un lato rimuove a fondo le impurita dalla barba donando morbidezza e idratazione e dall’altro deterge con delicatezza viso e cuoio capelluto lasciando la pelle purificata e i capelli profumati, forti e sani.

, per barba, viso e capelli, con estratto di alghe marine. Un prodotto di pratico utilizzo che da un lato rimuove a fondo le impurita dalla barba donando morbidezza e idratazione e dall’altro deterge con delicatezza viso e cuoio capelluto lasciando la pelle purificata e i capelli profumati, forti e sani. MAN CREMA VISO ANTI-AGING , idratante e antieta, con acido ialuronico che aiuta a contrastare la formazione di rughe profonde, migliorando l’elasticita e la tonicità della pelle. La sua texture piacevolmente leggera si assorbe in un attimo.

, idratante e antieta, con acido ialuronico che aiuta a contrastare la formazione di rughe profonde, migliorando l’elasticita e la tonicità della pelle. La sua texture piacevolmente leggera si assorbe in un attimo. MAN SCHIUMA DA BARBA , arricchita da principi attivi idratanti e lenitivi per mantenere la pelle morbida e idratata durante la rasatura. La texture soffice e cremosa aiuta a difendere la pelle dalle aggressioni della lama. Un gesto quotidiano che diventa un rito di benessere.

, arricchita da principi attivi idratanti e lenitivi per mantenere la pelle morbida e idratata durante la rasatura. La texture soffice e cremosa aiuta a difendere la pelle dalle aggressioni della lama. Un gesto quotidiano che diventa un rito di benessere. MAN EMULSIONE DOPOBARBA , lenitiva e protettiva, arricchita dal bisabololo.Emulsione dopobarba senza alcol dal profumo fresco e aromatico che dona un immediato sollievo dopo la rasatura e aiuta a ricostruire il film idrolipidico rendendo la pelle morbida e liscia. Il finish setoso e opacizzante si fonde sulla pelle creando un leggero velo protettivo.

, lenitiva e protettiva, arricchita dal bisabololo.Emulsione dopobarba senza alcol dal profumo fresco e aromatico che dona un immediato sollievo dopo la rasatura e aiuta a ricostruire il film idrolipidico rendendo la pelle morbida e liscia. Il finish setoso e opacizzante si fonde sulla pelle creando un leggero velo protettivo. MAN SHAMPOO DOCCIA , rivitalizzante, con estratto da alghe marine. Shampoo doccia ideale per detergere in un solo gesto corpo e capelli.

, rivitalizzante, con estratto da alghe marine. Shampoo doccia ideale per detergere in un solo gesto corpo e capelli. La sua formula delicata è pensata per lavaggi frequenti e arricchita da ingredienti idratanti, lenitivi e ristrutturanti che mantengono la pelle morbida e i capelli forti e disciplinati. La soffice schiuma dal fresco profumo aromatico assicura una intensa sensazione di benessere.

MAN CREMA CORPO , energizzante e tonificante, con ginseng e caffe verde. Crema gel, texture leggera e non grassa, con profumo fresco e aromatico. Con un mix di principi attivi idratanti e tonificanti, nutre e tonifica la pelle donando una sferzata di energia a tutto il corpo.

, energizzante e tonificante, con ginseng e caffe verde. Crema gel, texture leggera e non grassa, con profumo fresco e aromatico. Con un mix di principi attivi idratanti e tonificanti, nutre e tonifica la pelle donando una sferzata di energia a tutto il corpo. MAN DEODORANTE STICK , formulato per rispettare la naturale traspirazione ed assicurare l’azione deodorante, controlla la flora batterica e garantisce un’azione efficace e delicata.

, formulato per rispettare la naturale traspirazione ed assicurare l’azione deodorante, controlla la flora batterica e garantisce un’azione efficace e delicata. MAN CREMA MANI, idratante e protettiva, con allantoina. La sua texture leggera si assorbe facilmente, contrasta la secchezza e allevia le screpolature e le irritazioni. Per mani curate e protette.

www.mediterranea.it