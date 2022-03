Le sneakers Slide e la filosofia del less is more di Maimai

- pubblicità -

Ormai è un dato di fatto: siamo tornati all’essenziale, nel senso che ciò che acquistiamo è di qualità, è concepito per durare, per stare con noi il più possibile, non solo per farci stare al passo con gli ultimi trend. Per MAIMAI non è stata una svolta epocale: il brand salentino è allenato da sempre a badare alla sostanza, a creare sneakers che siano belle e raffinate e, insieme, forti ed emozionanti. Le creazioni di MAIMAI sono un concentrato di passioni: per la propria terra, la propria gente, l’ambiente, le cose fatte con competenza e cuore. Ecco perché non crede nell’opulenza ma nella semplicità. Ecco perché ha fatto propria la celebre affermazione di uno dei grandi maestri del Movimento Moderno, l’architetto tedesco Ludwig van der Rohe, che nei primi del ‘900 pose questo concetto al centro del suo lavoro: “Less is more”.

Il meno è di più, i risultati migliori si ottengono sottraendo il superfluo, ispirandosi al concetto dell’essenzialità, che si costruisca un edificio o un paio di scarpe. Ecco perché i decor scelti da MAIMAI per le sue sneakers non sono mai sfarzosi, urlati, esagerati.

Il nuovo modello Slide ne è un esempio: in pelle pieno fiore candida, con la classica suola in Eva ultralight dal fondo diamantato a garanzia di comfort e grip, è proposta in due varianti tanto easy quanto chic. C’è la Crochet Bay, in cui il bianco è intensificato da interventi in pelle verniciata shiny e interrotto da delicate strisce a tinte soft realizzate in filo, con lavorazione a crochet dal mood vintage. E c’è il modello Irid Gold, ideale per le mise più eleganti e per brillare (anche) la sera: la base resta sempre immacolata, ma tallone e banda laterale sono impreziositi da una stampa con sofisticato motivo color oro iridescente, coordinato ai sottili profili, sempre gold.

Linee pulite, materiali eccellenti, décor a piccole dosi ma realizzato a regola d’arte: il less is more di MAIMAI renderà ogni look semplicemente perfetto.

