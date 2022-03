La Collezione Bijoux de Diamants by Chanel

- pubblicità -

La Collezione Bijoux de Diamants è nata da un’idea di Gabrielle Chanel che, nel pieno della Grande Depressione, ha creato questa collezione per portare di nuovo alla moda i diamanti. Questi gioielli si presentano come una rivoluzione ed esibiscono una versatilità come principio fondante. Bijoux de Diamants sono l’essenza dello stile di Chanel che mostra i suoi simboli: la cometa, il sole, la frangia, la piuma e il nastro. Sono la più bella delle costellazioni, una notte stellata che scivola lungo un décolleté, illuminando una pettinatura con una cometa attorno al collo. Sono installazioni che ornano manichini di cera. Un trionfo: l’alta società e i giornalisti di tutto il mondo si recano a Parigi per ammirarli. Più di 300 articoli di stampa celebrano la libertà e l’audacia di Mademoiselle che ha reinventato il mondo della gioielleria.

Collezioni con simboli protagonisti diventati icone ancora oggi fonte di ispirazione, poiché le collezioni di oggi continuano a nutrire le stesse idee ed evocare altri elementi dell’universo Chanel come la camelia, il leone, il tweed o semplicemente N°5.

Sono la collezione unica di Alta Gioielleria creata da Gabrielle Chanel nel 1932, e nel 2022, festeggia il 90° anniversario.

