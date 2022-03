Esfoliare e ammorbidire le labbra con The Lip Polish di La Mer

- pubblicità -

Il nuovo The Lip Polish è un balsamo ricco e sensoriale che leviga e rigenera la superficie delle labbra. Questo nuovo balsamo è formulato con il Miracle Broth™, il prezioso elisir di La Mer creato con alghe sea kelp raccolte a mano, nutrienti puri e minerali che donano benessere alle labbra e The Polishing Complex, una miscela di cristalli di zucchero, esfolianti minerali salini di origine marina. Il nuovo The Lip Polish leviga le labbra – esfoliando e trattando la loro superficie eliminando aridità, screpolature e difformità nella texture, per una bocca impeccabile.

La sua azione levigante è anche nell’arte dell’applicazione. Infatti, The Lip Polish di La Mer utilizza un innovativo applicatore dotato di due lati diversi creati per stimolare la micro circolazione e favorire un aspetto radioso.

