La collezione Revitalizing Supreme+ di Estée Lauder

- pubblicità -

Per aiutare a contrastare i segni dell’invecchiamento, è fondamentale che la pelle rimanga idratata, sana e nutrita. Ed Estée Lauder è un’autorità nello skincare grazie a prodotti con elevate prestazioni come la collezione Revitalizing Supreme+, ora ancor più evoluta e migliorata con la più recente tecnologia anti-età. Avvalendosi di anni di ricerca ed esperienza nei trattamenti anti-età, la collezione inserisce nelle sue formule il nuovo estratto di Hibiscus, un ingrediente vegetale altamente bio-attivo con un potere di amplificazione della produzione di collagene, per aiutare la pelle a sentirsi più soda compatta. L’estratto di Hibiscus aiuta anche ad aumentare i benefici dell’esclusivo estratto di Moringa e del complesso di collagene.

- Pubblicità -

Da oggi, gli idratanti Revitalizing Supreme+ aiutano a rivelare un aspetto più liftato in tre zone del viso – guance, pieghe naso-labiali e linea mandibolare, lasciando il contorno più scolpito e definito. La pelle risulta notevolmente più compatta, con densità ed elasticità migliorate e con l’attenuazione di rughe e linee – collo incluso. Texture amate, morbide come seta, di facile e rapido assorbimento che regalano alla pelle comfort ed elasticità, rafforzandone la funzione barriera. La pelle appare radiosa e si sente profondamente nutrita e idratata fino a 72 ore. Nel tempo, appare più distesa e fresca, con un aspetto più giovane.

- Pubblicità -

La ricerca di Estée Lauder ha dimostrato che la combinazione del nuovo estratto di Hibiscus con l’estratto di Moringa e con la tecnologia Collagen-Boosting, aumenta di 10 volte la produzione naturale di collagene della pelle in soli 3 giorni. La pelle mostra nuovo vigore e vitalità e una sana luminosità; la grana della pelle appare più raffinata e liscia, poiché le creme aiutano a favorire il naturale ricambio cellulare.

La collezione Revitalizing Supreme+ ha un esclusivo profumo floreale ambrato e agrumato che si apre con note di testa di mandarino e bergamotto combinate con bellissime note di cuore floreali di rosa tea, gelsomino e viola, e si evolve con note di fondo di vetiver, legno di sandalo e vaniglia.

La collezione:

Nuova Revitalizing Supreme + Youth Power Creme: aiuta la pelle a raggiungere il suo pieno potenziale. La rende più compatta, radiosa, nutrita in profondità – e ora più liftata – in tre zone chiave del viso. Sfruttando una potente tecnologia, l’esclusiva Moringa e i nuovi estratti di Hibiscus, questa crema setosa e profondamente nutriente avvolge la pelle nell’idratazione, rafforzando la barriera cutanea e offrendo potenti benefici anti-età. Migliora significativamente la compattezza, la densità e l’elasticità per un aspetto più tonico. Riduce l’aspetto di linee e rughe di viso e collo. La pelle è più resistente, radiosa, profondamente idratata e risplende di una nuova vitalità.

Modo d’uso: applicare su viso e collo mattina e sera. Ideale dopo il siero riparatore. Nel tempo, le 3 zone critiche appaiono liftate: guance, pieghe nasolabiali e linea della mandibola.

Nuova Revitalizing Supreme + Youth Power Soft Creme: aiuta la pelle a raggiungere il suo pieno potenziale. Una crema ultra-leggera che offre validi benefìci lifting e di definizione dei contorni del viso, riducendo l’aspetto dei pori nel tempo. Caratterizzata dall’esclusiva Moringa e dal nuovo estratto di Hibiscus, questa crema ad alte prestazioni migliora significativamente la compattezza, la densità e l’elasticità della pelle, per un aspetto più tonico. Riduce l’aspetto di linee e rughe di viso e collo. La pelle è più resistente, radiosa, profondamente idratata e risplende di una nuova vitalità.

Modo d’uso: applicare su viso e collo mattina e sera. Ideale dopo il siero riparatore.

Nuova Revitalizing Supreme + Youth Power Eye Balm: balsamo per il contorno occhi che appare e si sente più compatto, luminoso, profondamente nutrito e liftato. Grazie all’efficacia della tecnologia, l’esclusiva Moringa e il nuovo estratto di Hibiscus, questo balsamo per il contorno occhi straordinariamente nutriente migliora in modo evidente la zona del contorno occhi. Riduce l’aspetto di screpolature palpebrali, linee, occhiaie e attenua il gonfiore. Il contorno occhi appare più luminoso e fresco.

Modo d’uso: applicare mattina e sera. Si può utilizzare come maschera settimanale, applicando una quantità più abbondante e lasciando agire per 2 minuti, quindi tamponando l’eccesso con una velina.

La collezione è dermatologicamente testata. Oftalmologicamente testata. Non acnegenica. Non comedogenica. I prodotti non occludono i pori e non provocano brufoli. Inoltre, sono adatti a tutti i tipi di pelle. Privi di Mineral Oil, Oil, Sodium Laurel Sulfate/Sodium Laureth Sulfate, Drying alcohol.

www.esteelauder.it