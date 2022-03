Per Motivi il vero amore ha le 4 zampe

- pubblicità -

Motivi nel 2022 evidenzia l’amore più vero e autentico che ci sia: quello per il proprio cane. Un sentimento incondizionato e sincero, che per essere alimentato richiede tempo, dedizione, tante passeggiate e qualche biscotto. Tra le cose che accomunano la maggior parte delle donne che condividono la vita con un cane ce n’è una che mette d’accordo tutte: il sentimento di amore, tenerezza, simpatia che provano per il proprio compagno a 4 zampe e il piacere di poter trascorrere del tempo con lui. Ecco perché Motivi firma una dichiarazione d’amore vera a propria, come si fa prima di una grande proposta, con un progetto per i propri social dedicato a tutte coloro che ogni giorno si fanno riempire la vita da un amico peloso. Il finale sarà una vera sorpresa.

Motivi lancia la prima linea di collari e guinzagli – disponibili in 3 varianti colore: nero, rosso, burro. I collari – sviluppati in taglia S e M e regolabili – e i guinzagli saranno l’accessorio perfetto per le lunghe passeggiate, impreziositi inoltre da un dettaglio unico: il Double Love Motivi, il doppio cuore incrociato che gioca sul concetto di infinito, come infinito è l’amore tra cane e padrona.

www.motivi.com