L’eccellenza del Kid Cashmere e della giacca camicia in Cashmere 4.0

Protagonista della collezione donna è un filato d’eccellenza: il Kid Cashmere. Una fibra dal touch unico che si ottiene dal sottovello dei piccoli di capra Hircus solo nel primo anno di vita. La naturale muta del pelo permette di raccogliere la preziosa fibra, così esclusiva e lievissima, nel completo rispetto degli animali e dell’ambiente. Le linee fluide e morbide del girocollo sporty chic dai colori neutri enfatizzano le proprietà intrinseche della materia prima. Kid Cashmere del Lanificio Colombo è il frutto dell’incessante ricerca delle fibre più preziose al mondo per capi raffinati ed esclusivi, da veri intenditori. Espressione della filosofia Colombo è anche il Kid Wool di soli 12.8 micron, una delle lane più fini in natura. Girocolli e scolli a v, unici ed esclusivi per la loro consistenza e per il loro peso, sono tra i più leggeri al mondo.

Il double di cashmere trova la sua massima espressione nei leggerissimi avvolgenti perfetti per le fresche serate primaverili. Il Kid Cashmere Fleece, il più prezioso jersey in cashmere e seta soffice e tridimensionale, incontra lo stile informale: bluse, camicie e pantaloni versatili e

dal touch inconfondibile per i momenti di relax e per il tempo libero. La giacca KATE, capo iconico, è il risultato di anni di ricerca atta a coniugare preziosità e morbidezza del tessuto con la possibilità di modellare il capo sul corpo come se fosse una seconda pelle. Le nuance pastello e i colori più accesi enfatizzano le proprietà del jersey in cashmere seta.

Passione e tecnologia sono alla base del costante lavoro del Lanificio Colombo, anche nella Giacca Camicia in Cashmere 4.0, vaporosa e leggera come una piuma e must have della nuova collezione uomo Primavera Estate 2022. Di un’eleganza disinvolta e discreta, la giacca camicia interpreta le esigenze di benessere e di uno stile moderno e raffinato. Il Cashmere 4.0 è l’evoluzione del puro cashmere super leggero: un’eccellenza di soli 150gr., il risultato di un tenace lavoro di sviluppo dell’ RS dell’azienda. Si ottiene grazie ad uno speciale processo di produzione che inizia dalla trasformazione della preziosa materia prima in un filo a fibra cava dalle straordinarie caratteristiche di leggerezza e ingualcibilità. Le lavorazioni di finissaggio, con l’utilizzo di tecnologie di ultima generazione, enfatizzano le proprietà intrinseche della fibra nobile.

it.lanificiocolombo.com