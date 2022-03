Sublimage l’Essence Fondamentale Yeux de Chanel

- pubblicità -

Lo sguardo vale mille parole. In un istante, comunica ogni emozione: gioia, amore, tristezza, empatia, sorpresa… L’unicità di ogni sguardo si svela grazie all’equilibrio delicato e armonioso di ciglia, sopracciglia e palpebre, elementi che lo rendono inconfondibile. Per mantenere lo sguardo vitale e preservarne tutta l’espressività, è necessario innanzitutto dedicare attenzioni speciali alla zona del contorno occhi. Si tratta, infatti, della zona più delicata del viso: la pelle è molto sottile e gli occhi sono sempre in movimento, costantemente sollecitati dalla luce degli schermi, dalla fatica e dall’inquinamento. Per proteggere questa zona così sensibile dai fattori di stress esterni, in costante aumento, per il 2022 CHANEL ha creato un trattamento globale: Sublimage l’Essence Fondamentale Yeux. Un siero per il contorno occhi che ridefinisce lo sguardo.

L’Essence Fondamentale Yeux fa parte della linea più preziosa dei trattamenti CHANEL: Sublimage. Una linea pensata per accompagnare tutti, a ogni età e in ogni fase del rituale

skincare. Simbolo di lusso estremo, SUBLIMAGE coniuga piacere ed efficacia per sublimare la bellezza di ognuno e agire sull’invecchiamento cutaneo all’insegna del benessere. Un approccio olistico che ha dato vita a SUBLIMAGE L’ESSENCE FONDAMENTALE YEUX, la soluzione completa per il contorno occhi. Lo sguardo ritrova così la sua forza grazie a tre azioni chiave: aiuta la pelle a rigenerarsi, illumina lo sguardo riducendo le occhiaie e rinfoltisce visibilmente le ciglia e le sopracciglia.

L’ESSENCE FONDAMENTALE YEUX si distingue per la sua consistenza fine e leggera: emulsione gel d’eccezione dalla sensorialità straordinaria. La sua formula priva di profumo si fonde

immediatamente nella pelle per un’applicazione fluida e generosa, senza residui. Un trattamento che offre una sensazione di freschezza intensa.

Per la prima volta in CHANEL, L’ESSENCE FONDAMENTALE YEUX integra un principio attivo dedicato allo sguardo che rinfoltisce le ciglia e le sopracciglia. Lo sguardo ritrova la sua intensità. Un trattamento che racchiude il potere di due tesori vegetali sviluppati nei laboratori a cielo aperto della Maison, veri e propri centri di coltivazione e sperimentazione, in cui CHANEL crea principi attivi emblematici dai poteri straordinari nel pieno rispetto della natura.

Questo siero per il contorno occhi è arricchito dalla Vanilla Planifolia Polifrazionata, una varietà di vaniglia unica nel suo genere, coltivata in Madagascar e diventata l’ingrediente star della linea SUBLIMAGE grazie a una concentrazione di molecole attive senza pari. La formula leviga il contorno occhi (+15%), le rughe e le rughette sono meno visibili (-20 %). Le palpebre e il contorno occhi appaiono rassodati. Inoltre, contribuisce alla rigenerazione della pelle. La formula contiene anche l’estratto di Solidago, principio attivo noto per le sue straordinarie proprietà ridensificanti. Il contorno occhi appare più tonico.

Dopo un mese di utilizzo, il contorno occhi è più luminoso e levigato grazie al complesso emblematico CHANEL. Le borse sotto gli occhi sono ridotte. La pelle è idratata fino a 8 ore.

La gestualità di massaggio per l’applicazione del trattamento sul contorno occhi è fondamentale

Per ottimizzare l’efficacia del trattamento, applicare SUBLIMAGE L’ESSENCE FONDAMENTALE YEUX mattina e sera sul contorno occhi, sulle ciglia e sulle sopracciglia. Una gestualità che

dona comfort e che permette di prendersi cura della propria pelle e del proprio benessere. Con l’anulare, applicare tre gocce di prodotto sotto gli occhi e tre gocce sulle palpebre superiori e sull’angolo esterno dell’occhio. In seguito, è sufficiente effettuare movimenti leviganti sotto gli occhi dall’interno verso l’esterno, poi ripetere il movimento sulle palpebre superiori. Picchiettare delicatamente gli zigomi per favorire la microcircolazione del tessuto cutaneo; quindi, effettuare movimenti leviganti profondi sulle sopracciglia dall’interno verso l’esterno. Infine, tamponare delicatamente sulle ciglia, con due dita e massaggiare dalle radici verso le punte.

