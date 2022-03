Mascara personalizzato con M.A.C Cosmetics

- pubblicità -

Si chiama M.A.C Stack Mascara, ed è il mascara personalizzato. Oltre due anni per la sua creazione e un solo obiettivo: soddisfare ogni aspettativa e necessità con un solo prodotto. Con M.A.C Stack Mascara è come avere un assistente personale che adatta al look scelto, da ciglia naturalmente definite alla spettacolarizzazione teatrale con il plus di agevolare l’applicazione. Gli applicatori Superstack Mega Brush e Superstack Micro Brush vantano setole multi sfaccettate, a forma di petalo, per raggiungere e rivestire ogni ciglia. Una sola passata per avere ciglia morbide e volumizzate; più applicazioni per creare un folto ventaglio di ciglia.

