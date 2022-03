- pubblicità -

La fragranza Mediterranean Honeysuckle Mimosa by AERIN incarna l’esuberanza dorata dei fiori di Mimosa, brillanti e abbondanti lungo la Costa Azzurra in primavera. Fragranza “sorella” di Mediterranean Honeysuckle, Mimosa si immerge più profondamente nell’universo fiorito di AERIN con il vibrante calore del sole. Evocativa di pomeriggi lenti, gioiosi e soleggiati, di piacevoli passeggiate in mezzo a giardini lussureggianti, Mediterranean Honeysuckle Mimosa incarna lo spirito spensierato e semplice di viaggiare per un attimo, con il ricordo, in un luogo familiare, pieno di entusiasmo e spontaneità. È un profumo ispirato all’atmosfera di sogno delle belle case lungo la Costa Azzurra nei toni del rosa pastello, pervinca e crema, circondate da giardini incantevoli, dove panorami mozzafiato si affacciano su cieli cerulei e coste frastagliate che esplodono con i pompon giallo intenso dei fiori di mimosa.

Il cuore pulsante di questa fragranza piena di sole è la mimosa dorata. Il calore romantico di Mimosa prende vita con note di testa di pompelmo fresco e frizzante, bergamotto croccante e germogli di ribes nero piccante. Su una base di inebriante Tuberosa, legno di Vetiver e muschio verde e terroso, evoca il luminoso sole mediterraneo e giardini lussureggianti al tramonto. La morbida e delicata Rosa Centifolia aggiunge struttura e un fondo pulito e femminile.

Una fragranza straordinariamente floreale, Mediterranean Honeysuckle Mimosa è stata creata dalla Maestra Profumiera Honorine Blanc che ha concepito anche il fresco, effervescente e iconico Mediterranean Honeysuckle. Innegabilmente femminile e sensuale, con l’aggiunta di Mimosa Absolute, Blanc ha voluto aggiungere luminosità dorata e una texture baciata dal sole. Questa fragranza in edizione limitata mette in risalto spontaneamente la femminilità.