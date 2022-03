Il nuovo Crushed Creamy Color for Cheeks & Lips di Bobbi Brown

- pubblicità -

Questo NUOVO prodotto di Bobbi Brown è multi-tasking, leggero e cremoso, facile da amare e facile da applicare. La formula si fonde perfettamente con la pelle regalando un finish sano e naturale alle guance e alle labbra. Crushed Creamy Color for Cheeks & Lips dispone di copertura da leggera a media. Questa formula è facilmente sfumabile e modulabile, consente di creare una morbida sfumatura di colore o un colore audace ed acceso aggiungendo qualche strato in più. Basterà scegliere come applicare, tamponando, scivolando o picchiettando la formula su labbra e guance per un perfetto look monocromatico dal finish satinato.

- Pubblicità -

Facile da applicare: le nuances rosate si fondono perfettamente con la pelle, per un look monocromatico. La formula idratante e cremosa dona luminosità alla pelle per un aspetto sano e fresco. Inoltre è il perfetto partner per un make-up veloce o per un ritocco on-the-go.

E ancora, le nuove vivaci tonalità di Crushed Lip Color, il lipstick Bobbi Brown più amato. Con il comfort di un balsamo e l’intensità modulabile di un rossetto, questo prodotto labbra scorre facilmente sulle labbra donando un finish satinato e labbra carnose.