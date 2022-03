Nel mese di aprile Lana sarà in fiore

- pubblicità -

L’arrivo della primavera nel territorio di Lana e dintorni si manifesta in maniera prepotente con lo sbocciare dei fiori di melo. A partire dal mese di aprile, infatti, i meleti in valle si colorano di rosa e di bianco e assumono l’aspetto di una morbida distesa, diffondendo nell’aria un gradevole e delicato profumo. Nella regione di Lana, questo momento è sempre stato festeggiato con un evento importante, un tempo chiamato “Festa della Fioritura”, che da un paio di edizioni ha assunto il nome di “Lana in fiore”, incorporando anche la manifestazione sulle erbe selvatiche che ora si chiama “Erbe selvatiche, piante medicinali e benessere” (gli appuntamenti con le erbe selvatiche proseguiranno per tutta l’estate 2022).

In Alto Adige, le erbe selvatiche hanno un ruolo importante e crescono prospere grazie al clima favorevole; la raccolta di erbe, bacche, fiori e radici è molto praticata e consente di utilizzare questi prodotti naturali in cucina, per preparare infusi medicinali, tinture o unguenti. Si potrà così imparare a preparare un balsamo alle rose e un rossetto curativo con preziose materie prime dopo un’escursione, andare alla scoperta dei tanti misteri e miracoli della natura, grandi e piccini insieme, si terrà un workshop di cosmesi naturale da parte di una farmacista di Lana che insegnerà ai partecipanti come preparare pomate, unguenti e saponi naturali con l’utilizzo di erbe selvatiche; Hildegard Kreiter, inoltre, esperta di erbe, spiegherà agli amanti della cucina con erbe selvatiche, e anche ai curiosi, come preparare pane e creme, biscotti, pizzette e bevande con le erbe selvatiche. L’istruttrice di salute “Kneipp” ed “erbesperta” Jutta Tappeiner Ebner terrà un corso per raccontare tutti i benefici del metodo di Sebastian Kneipp, con prova pratica finale in acqua secondo gli insegnamenti di Kneipp.

Al Mondo delle Orchidee di Gargazzone si svolgerà un corso per comporre corone e mazzi con profumate erbe selvatiche e fiori primaverili, mentre, presso la scuola professionale per l’economia domestica e agroalimentare di Tesimo, un workshop sarà incentrato sull’utilizzo di erbe selvatiche in cucina unendo il loro gusto alle proprietà salutari.