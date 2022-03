La zona notte secondo Enuit21 e le nuove proposte letto Made in Italy

- pubblicità -

La tradizione tessile italiana e la cura per estetica e comfort confluiscono in Enuit21, il brand nato nel 2021 per arredare la zona notte con una proposta di letti e complementi personalizzabili, concepiti come abiti di sartoria interamente Made in Italy. È Antonio Caso, proprietario di Materassificio Montalese Spa a Pistoia, ad aver immaginato e voluto questo nuovo progetto: un programma coordinato interamente dedicato al riposo e al rito del sonno, arricchito da artigianalità, attenzione al dettaglio e studio accurato delle proporzioni, con un utilizzo esclusivo di materie prime del nostro territorio e un orientamento sostenibile nell’organizzazione della filiera e impiego di prodotti riciclati. La lunga storia dell’azienda capogruppo e il suo know-how nella lavorazione di materassi e guanciali si evolvono quindi, a poco più di cinquant’anni dalla sua fondazione (1971), verso il mondo del design, facendo di Enuit21 il proprio marchio di riferimento per un’offerta di alta gamma dedicata all’abitare e alla casa.

Un catalogo di proposte letto, molte delle quali firmate dalla designer Ilaria Marelli, dal giovane emergente Filippo Di Lecce e dall’Enuit21Lab, ma anche divani letto, pouf e tavolini, insieme coordinati tessili, siglano il debutto del brand sul mercato italiano in questi primi mesi del 2022. Affiancano poi le linee dei giroletti e quelle importanti e raffinate delle testiere imbottite – alcune delle quali reclinabili per una maggiore funzionalità -, le numerose proposte sia in termini di tessuti sia di colori (266 le varianti previste) attraverso le quali è possibile customizzare i prodotti.

A questo proposito, lo slogan “Design-à-porter”, che ne accompagna il logo, indica come la qualità del vivere e il suo benessere, rappresentati dalle collezioni, trovino espressione in un processo continuo di contaminazione con il settore della moda, facendo della scelta di stoffe e finiture, così come delle cuciture che valorizzano le linee dei prodotti, degli elementi chiave del design ‘su misura’.