Seven Seas di Tecnografica: un viaggio tra le infinite sfumature del mare

Il mare ricopre gran parte della superficie terrestre, delineando i continenti e modellandone continuamente il profilo. Tanto limpido quanto profondo, il mare è stato oggetto di molte leggende, nate per dare una risposta ai misteri che lo riguardano. Città sperdute, mostri marini e creature mitologiche sono alcuni dei protagonisti dei racconti dei navigatori durante i secoli. Oggi, con le moderne tecnologie, conosciamo un po’ meglio quello che si cela nelle profondità degli oceani ma le mutevoli forme e colori del mare non smettono mai di meravigliarci.

Sfumature a volte impercettibili all’occhio umano, dense di emozioni e poesia. Azzurro, turchese, verde e smeraldo. Ma soprattutto blu. È questo il colore che richiamiamo subito alla mente quando pensiamo al mare e alla profondità dei suoi abissi, o alla sua immensità che incontra l’orizzonte.

Seven Seas è la nuova collezione di pannelli decorativi di Tecnografica che prende ispirazione dal mare e dall’aspetto che esso assume alle diverse latitudini. Che sia di un azzurro cristallino in località paradisiache o in burrasca lungo le coste del Nord, i nuovi pannelli decorativi esplorano tutte le personalità dell’oceano. Nazaré, Svalbard, Waikiki, Ushuaia, Durness e Mahè sono gli inediti soggetti di questa nuova collezione di Tecnografica.

I giochi di trasparenze e i motivi di queste nuove grafiche vengono particolarmente valorizzati dalla finitura Dècora Glass, il pannello decorativo in vetro stratificato. Grazie alle grandi dimensioni (fino a 1480 x 3000 mm) e al ridotto spessore (8,7 mm), le lastre Dècora Glass si prestano al rivestimento di ampie superfici; sono perciò adatte per la realizzazione di grandi progetti in ambito navale e Horeca, oltre che a livello residenziale e commerciale. La resistenza del vetro, inoltre, permette l’utilizzo di questi pannelli anche come top cucina o superfici di appoggio su tavoli e mobili. E per gli ambienti che richiedono un impatto ancora più scenografico, Dècora Glass ha una doppia funzione: da classico pannello decorativo applicato a muro, può diventare anche un pannello retroilluminato.