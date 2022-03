Il 19 marzo è la Festa del papà: ditelo con Bullfrog

- pubblicità -

In occasione della festa del papà, il 19 marzo, Bullfrog Barber Shop ha ideato “Dear Dad”, una promozione che prevede uno sconto del 20% su una selezione di prodotti e uno speciale pacchetto “taglio di capelli padre e figlio” per offrire un’occasione di condivisione e un piccolo rito di benessere. Diverse proposte Bullfrog come la linea Botanical Lab a base di canapa: Oliocento, Maschera Notturna Anti-Stress Viso-Barba, Gel Esfoliante Anti-Stress e Siero Idratante Anti-Stress, trattamenti ideali per placare le ansie. Per un look definito e resistente per tutta la giornata, Brillantina Lucida Alta Definizione, uno Spray Fissante o una Polvere Texturizzante Effetto Opaco e anche il padre con la testa tra le nuvole metterà la testa a posto.

- Pubblicità -

E per una rasatura perfetta e un piacevole profumo ecco un bel Pennello da Rasatura professionale, una Crema da Rasatura Secret Potion N.1 e Agnostico Lozione Dopobarba. “Dear Dad” by Bullfrog: un modo per festeggiare il papà.