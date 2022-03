Sulle ali della primavera con i gioielli Pandora

- pubblicità -

Gli ultimi gioielli della collezione Pandora Moments sono ispirati dalla natura in piena fioritura. Questa nuova collezione primaverile celebra i mesi più colorati dell’anno con questo stile floreale, pieno di colori ed energia positiva. Pandora presenta nuovi charm, orecchini e pendenti che combinano strati diversi di smalto applicato a mano con pietre scintillanti. I gioielli ispirati alla viola e alla farfalla ricordano la libertà tipica di questa stagione; creati con tecniche innovative per esaltarne i colori e la brillantezza, perfetti per illuminare i look primaverili.

“Dopo il lungo inverno passato in casa, possiamo trovare la bellezza e rinascere. Siamo stati ispirati dal modo in cui la luce torna dopo l’inverno” ci raccontano Filippo Ficarelli e Francesco Terzo, Creative Directors di Pandora. “I gioielli del nostro giardino primaverile, quest’anno, sono ancora più speciali grazie alla smaltatura applicata a mano su ogni fiore. Siamo così riusciti a disegnare dei gioielli che riescono a catturare la natura in modo realistico.”

