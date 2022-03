La nuova formula di The Treatment Lotion di La Mer

- pubblicità -

Questa lozione su base acquosa di nuova generazione di La Mer, fornisce una dose extra di energia liquida e idratazione per tutto il giorno, donando nuova vita alla pelle. Si chiama The Treatment Lotion e si presenta con una formula più evoluta e di origine naturale al 91%, realizzata utilizzando il metodo di “chimica verde” di La Mer, sviluppato con principi approvati dalla comunità scientifica. Infusa con una maggior quantità di Miracle Broth rispetto alla formula precedente, la nuova Tratment Lotion aiuta la pelle a creare una riserva di energia che fluisce dove è più necessaria per dare vita ad una trasformazione visibile.

The Treatment Lotion

La pelle riceve energia vitale, elettroliti essenziali e sostanze nutritive che aiutano a rafforzarne l’equilibrio idrominerale, avviando il processo di rinnovamento naturale finalizzato alla riparazione. Questo “effetto di ricarica energetica” aiuta a ripristinare un aspetto sano e giovane.