Lord Bench: un nuovo modo per sedersi e stupire gli ospiti.

Lord Bench, finemente realizzato a mano in legno di noce rifinito con vernice opaca naturale, vestito in lino con dettagli in rattan. Per non parlare del fatto che oltre alla sua funzione essenziale e al comfort, quanto elegante può essere la panca Lord, che attira molta attenzione.

Un membro importante dell’esclusivo club per gentiluomini di Brook, Lord John Townshend, era un politico britannico Whig. Tra il 1806 e il 1807, John prestò servizio sotto Lord Grenville come Paymaster of the Forces. Lord John ha ispirato i designer di Wood Tailors a concepire questa panca di classe.