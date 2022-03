Il nuovo Siero Midnight antietà globale by L’Oreal Paris

- pubblicità -

Questo nuovo siero Midnight antietà globale, è stato formulato dai Laboratori L’Oréal Paris per favorire, durante la notte, il rinnovamento cellulare e risvegliare milioni di nuove cellule per ottenere una pelle dall’aspetto più giovane. Infatti, mentre si dorme, le cellule madri della pelle, sono in piena attività. Questo processo però rallenta sia per l’avanzare dell’età sia a causa delle aggressioni ambientali esterne che si subiscono durante la giornata. Le cellule madri hanno bisogno di un profondo recupero per proteggere il loro ruolo fondamentale. Dopo la mezzanotte è il momento in cui il rinnovamento cellulare è più efficace.

- Pubblicità -

L’innovativa nuova formula di Age Perfect Renaissance Cellulaire Siero Midnight, che vanta un Complesso Antiossidante Rivitalizzante (Neoesperidina + Vitamina E), accelera il rinnovamento cellulare della pelle per rivelare milioni di nuove cellule e agire efficacemente su rughe, tono e luminosità. Le rughe e le linee sottili sono ridotte, la pelle è più compatta, più radiosa e dall’aspetto più giovane. Ogni giorno è un nuovo inizio. La texture è estremamente confortevole, cremosa e leggera e si fonde con la pelle senza lasciare residui. Inoltre, è estremamente sensoriale grazie a una fragranza florale sofisticata e leggera. Ogni goccia di siero racchiude note di fiori bianchi, dalla fragranza acquatica e muschiata.

Siero Midnight è adatto anche alle pelli sensibili ed efficace su tutte le tonalità e tipi di pelle con risultati visibili. A condividere la mission di L’Oréal Paris è Kate Winslet (volto di Siero Midnight). Forte del suo talento nell’esaltare le storie delle donne e nell’aiutare coloro che non hanno voce, l’attrice britannica le incoraggia a conoscere il loro valore, a celebrare la loro bellezza e ad avere il coraggio di essere se stesse.