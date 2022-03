La Truffle Therapy di SKIN&CO, elisir di bellezza

Il brand Made in Umbria SKIN&CO, creato da Gabriel Balestra, racchiude in ogni sua referenza per il viso e per il corpo, un blend perfetto di innovazione tecnologica, tradizione locale, ingredienti naturali ed estratti di quello che è considerato il tesoro dei boschi di questa regione: il tartufo nero. In collaborazione con un team di chimici altamente specializzati e centri universitari all’avanguardia, Gabriel Balestra ha interpretato le ricette e i formulari tradizionali attraverso avanzati processi tecnologici che consentono di estrarre dal tartufo proprietà nutrienti come l’enzima S.O.D (superossido dismutasi) per dar vita a prodotti innovativi e unici al mondo. Il tartufo nero viene combinato con altri ingredienti tipicamente mediterranei creando così il giusto equilibrio formulativo. Ogni referenza, dalle creme idratanti al contorno occhi, dal siero viso al detergente viso, fino al bagno doccia esfoliante, si trova la presenza dell’eccellenza italiana. I prodotti sono realizzati al 99% con ingredienti di origine naturale, sostenibili e certificati biologici (dove è possibile) per creare formule botaniche efficaci, vegane, clinicamente testate ed eco-friendly.

Ecco alcuni dei prodotti della Collezione Premium Truffle Therapy di SKIN&CO:

Si tratta di un Tonico eccellente, un booster delicato, lenitivo e purificante che pulisce in profondità, affina i pori e aiuta a rimuovere efficacemente anche le impurità più ostinate. Una formula multi-mirata che illumina, corregge ed uniforma da utilizzare dopo la detersione e prima del siero. Una formula naturale e senza alcool, che rivitalizza e risveglia la pelle con antiossidanti che aiutano a prevenire l’apparenza delle imperfezioni cutanee in pelli problematiche e stressate.

Gli ingredienti chiave sono il Tartufo nero invernale (ripara le cellule danneggiate dai radicali liberi e dagli agenti atmosferici), Amamelide (previene l’acne prodotta da batteri e impurità dei pori), Rosmarino (potente antisettico con proprietà antiossidanti), Calendula (potente lenitivo) e Glicerina (emolliente a base vegetale).

Truffle Therapy SIERO CONCENTRATO OCCHI

La formula potente di questo siero senza profumo è concentrata e autocorrettiva, combatte la secchezza dell’incarnato, la diminuzione dell’effetto tensore e del volume. Aiuta a donare un aspetto rimpolpato, sano ed idratato. Questa formula concentrata e super naturale, contiene un complesso tensore per un effetto lifting istantaneo ed un look rimpolpato e sano delle rughe del contorno occhi. Il complesso idratante di aminoacidi essenziali, Vitamina B5 e sali minerali risveglia la pelle e lavora per sostenere una grana più liscia, donando elasticità e fermezza per un aspetto della pelle più luminoso. Inoltre, contribuisce alla riduzione dell’aspetto di borse e macchie di colorito poco omogeneo. Gli ingredienti chiave sono il Tartufo nero invernale (ripara le cellule danneggiate dai radicali liberi e dagli agenti atmosferici), Rosmarino (potente antisettico con proprietà antiossidanti), Rosa Damascena (particolarmente efficace come antinfiammatorio e lenitivo, per calmare i rossori e le irritazioni di una pelle sensibile) e Glicerina (emolliente a base vegetale).

Truffle Therapy MASCHERA VISO BOTANICA RASSODANTE

Una maschera cremosa e ricca con una base delicata, miscelata con argille bio ad effetto detox, che ravvivano la pelle spenta e stressata rivelando un incarnato dall’aspetto più sano, luminoso ed idratato. Una formula infusa con molti principi rigeneranti che levigano la pelle e le imperfezioni e diversi principi purificanti e detossificanti che affinano i pori, e rassodano la grana della pelle. Una maschera ideale per pelli secche ma altrettanto adatta a quelle reattive, normali e sensibili, che riequilibra la pelle, dona elasticità e luminosità.

Il brand è amato da star e celebrities come Oprah Winfrey, Denise Richards, Mario Lopez (alcuni nomi fra tanti), un brand che offre un’esperienza di lifestyle autentica. In ogni linea di trattamento SKIN&CO è racchiuso un concetto di benessere contemporaneo, tradizione di un territorio unico al mondo e innovazione tecnologica, per creare potenti elisir di bellezza.

www.skinandco.com