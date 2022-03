Freddy presenta la capsule SS 22 “Flou”

- pubblicità -

Giallo, verde mela, fucsia sono le cartelle colori mentre french terry, heavy e light jersey stretch, popeline stretch e waffle stretch sono i tessuti utilizzati per la collezione SS 22 di Freddy. Un mix di colori tale da creare numerosi look diversi. Protagonista della collezione è il pantalone, capo icona del brand, che viene proposto in due versioni “Slounge”. Il termine ‘Slounge’, coniato proprio da Freddy e nato dall’unione di ‘sport’ e ‘loungewear’, può essere considerato molto di più di un semplice trend di moda, rappresenta un vero lifestyle rilassato ma allo stesso tempo pronto all’azione, un capo comodo ma performante.

Modelli di collezione Jogger e Music – in versione pants e short – caratterizzati dalla vita elasticizzata con vestibilità regular. Il modello Jogger, in particolare, presenta un elastico logato Freddy in vita, dettaglio stilistico storico del marchio. L’estrema praticità dei capi è regalata da un mix di tessuti femminili e da forme in perfetto equilibrio tra le silhouette più classiche e nuovi fit morbidi e confortevoli.