Vinosculpt Baume Corps Lift & Fermeté di Caudalie

Per trattare le 4 zone critiche del corpo più inclini alla mancanza di tonicità come braccia, busto, ventre, glutei, Caudalie ha creato Vinosculpt Baume Corps Lift & Fermeté. Già dal primo mese di applicazione i risultati sono soddisfacenti: Braccia – Pelle rassodata: 96%; Busto – Pelle più tonica: 91%;

Ventre – Pelle più distesa: 86%; Glutei – Silhouette rimodellata: 82%.

Una combinazione di principi attivi ultra-rassodanti (97% di ingredienti naturali) come l’Estratto d’iris di origine 100% naturale e prodotto in Francia, rassoda e tonifica la pelle. I Polifenoli di vinaccioli d’uva (estratti da vinaccioli d’uva francese) sono antiossidanti e bloccano i radicali liberi. L’Olio di vinaccioli d’uva 100% di origine naturale, pressato a freddo, è naturalmente nutriente e antiossidante. Burro di karité bio di origine 100% naturale, biologico, prodotto in modo sostenibile in Burkina Faso da una cooperativa di donne, nutre, rigenera e ripara le pelli secche. La Texture produce un effetto panna montata, ad assorbimento rapido. Questo prodotto è dermatologicamente testato e adatto anche a donne in gravidanza e allattamento.

NOVITA’: sul pack, 100% riciclato e riciclabile, appare un QR code per accedere a tips delle Vinoterapeute della Spa Vinothérapie™ di Bordeaux.