La Prairie presenta White Caviar Essence Extraordinaire

Un’essenza dalla texture che si trasforma da gel in acqua, donando immediatamente una sensazione rinfrescante. Si chiama White Caviar Essence Extraordinaire di La Prairie. Aumenta l’idratazione della pelle, esfolia delicatamente garantendo un finish uniforme e luminoso, e dona un aspetto più compatto. Aiuta a proteggere la pelle dall’inquinamento e dallo stress ossidativo. La pelle è levigata, e rimpolpata, ed è pervasa da una sensazione di idratazione e freschezza.

Nel 2019, gli scienziati La Prairie hanno stabilito l’Equazione della Luce, che dimostra esplorando nuovi percorsi alla ricerca della luminosità, e si sono interrogati su quanto l’acqua potesse avere un impatto sul riflesso della luce sulla pelle – hanno cercato di catturare questa scintillante luminosità, per ricreare la sua magia.

- Pubblicità -

La formula di White Caviar Essence Extraordinaire si relaziona con l’elemento riflettente dell’Equazione della Luce in tre modi. Primo, aumentando l’idratazione della pelle, quindi la quantità di acqua nella pelle. Inoltre, contiene ingredienti a supporto del collagene che aiutano a rimpolpare l’aspetto della pelle e a donare un aspetto più compatto. Infine, esfolia delicatamente garantendo un finish uniforme e luminoso.

Tutte queste azioni combinate esaltano il riflesso della luce sulla pelle. Parallelamente, White Caviar Essence Extraordinaire si relaziona con l’aspetto del colore dell’Equazione della Luce offrendo alla pelle la più potente molecola illuminante: Lumidose, incapsulata per la prima volta. Lumidose è l’inibitore più potente della tirosinasi umana – enzima responsabile della formazione

di melanina – conosciuto al giorno d’oggi. Questa molecola brevettata ottiene risultati mai visti prima, dissolvendo macchie d’età più efficacemente e velocemente di ogni altro inibitore di tirosinasi. Questa molecola straordinaria è stata identificata come unico e più potente ingrediente illuminante attivo a seguito di oltre 15 anni di ricerca, in cui sono stati analizzati oltre 50.000 ingredienti. Lumidose è stata catturata per la prima volta grazie a una tecnologia innovativa che costituisce un sistema di doppio incapsulamento.

White Caviar Essence Extraordinaire contiene anche ingredienti correlati al Caviale Svizzero Dorato, il caratteristico ingrediente al caviale della White Caviar Collection, ha dimostrato di supportare la naturale produzione di collagene, aiutando a rimpolpare l’aspetto della pelle e donando un aspetto più compatto, aumentando il riflesso della luce sulla superfice della pelle. Inoltre, l’Acqua di Caviale Dorato Svizzero che racchiude le componenti più delicate e volatili del Caviale Dorato costituisce la base della formula ed esalta la sua sensorialità con un tocco rinfrescante.

Come ogni creazione La Prairie, risultato di 90 anni di scienza cellulare svizzera, White Caviar Essence Extraordinaire è intriso del Complesso Cellulare Esclusivo di La Prairie. Questo ingrediente attivo sfrutta ricerche biotecnologiche all’avanguardia per dare nuova vita ed energia alla pelle.

Contenuto in un elegante scrigno di vetro, caratterizzato da un innovativo design “flacone dentro a flacone” che protegge la formula dalla luce e preserva la sua efficacia, White Caviar Essence Extraordinaire immerge la pelle in una scintillante luminosità.

Mattina e sera detergere il viso. Applicare White Caviar Essence Extraordinaire, il primo step per una pelle più luminosa e compatta. Un’essenza dalla texture che si trasforma da gel ad acqua, la setosa e opalescente lozione scivola sul viso iniziando il suo eccezionale lavoro con una sensazione rinfrescante. Aiuta a proteggere la pelle dall’inquinamento e dallo stress ossidativo. La pelle è levigata, compatta e rimpolpata, ed è pervasa da una sensazione di idratazione e freschezza. Procedere con White Caviar Illuminating Pearl Infusion, un siero che agisce su macchie dell’età, rossori e grigiore – tre barriere cromatiche per che ostacolano la luce e quindi impediscono di avere un incarnato luminoso. Terminare il rituale erogando una singola dose di White Caviar Crème Extraordinaire, la quale lavora per illuminare la pelle come se foste sotto una luce accattivante, e distribuire delicatamente sull’intero viso, evitando l’area del contorno occhi. Per una protezione ottimale contro gli effetti dell’invecchiamento causati dai raggi UV, applicare Cellular Swiss UV Protection Veil SPF 50 al mattino e ripetere l’applicazione durante il giorno.

@laprairie #whitecaviar #DanceOfLightAndWater