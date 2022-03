- pubblicità -

La pandemia ha influito su diversi aspetti della vita delle persone, anche sul modo di vestirsi. Camminando per strada si ha la possibilità di incontrare donne vestite con accostamenti che rompono le comuni regole di abbigliamento fino ad ora seguite. Una nuova e più marcata libertà di espressione si fa strada nelle volontà delle persone. Non sono più le tendenze a essere messe in primo piano, ma la propria personalità. DELFRANCE per la collezione FW22/23 ha pensato a una collezione attraverso la quale le donne possono esprimere sé stesse giocando nel creare il proprio look.

La collezione propone giacche sportive in tessuto tecnico indossate con pantaloni affusolati a vita alta e tailleur con gonne voluminose arricchiti da ricami. Giacche decorate completano look composti da pantaloni e corpetti in jersey con gonne sovrapposte. Corpetti abbinati a pantaloni in shantung di jersey, cotone e lana offrono una grande versatilità dal giorno alla sera. Completano la collezione abiti in jersey tagliati in sbieco caratterizzati da tagli geometrici e colori vivaci, indispensabili per quelle giornate frenetiche dove il tempo per vestirsi è poco e c’è la necessità di sentirsi sicuri.

www.delfranceribeiro.com