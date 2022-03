Horm: la vera natura del Design

Artigianalità italiana, materiali di pregio e cura nel design sono le parole chiave che contraddistinguono il brand Horm, da alcuni anni protagonista nel mercato internazionale del design.

“HORM propone uno stile di “contemporary design” dove convivono influenze global reinterpretate dalla cultura, dalla passione e dall’artigianalità del Made in Italy. – afferma Fabio Melcarne, CEO di Horm Italia srl – “La collezione è dedicata a un pubblico adulto, colto e consapevole, che vuole conferire ai suoi ambienti un carattere esclusivo e raffinato, coniugando estetica, funzionalità e pregio dei materiali.”

La filosofia creativa del brand si definisce nella missione aziendale: arredare gli spazi del vivere creando emozioni. Horm si contraddistingue per la sua capacità di creare ambienti eleganti e confortevoli con linee uniche che determinano gli spazi e li trasformano per diventare espressione di chi li vive.

- Pubblicità -

I legni più pregiati, i marmi italiani e le pelli conciate per renderle quasi impalpabili sono i materiali principali usati per creare le sedute, i divani e i tavoli firmati da Horm. Ogni prodotto è realizzato seguendo con cura ogni singola fase, con una manualità antica che mette amore in ogni gesto. La collezione Horm è l’esaltazione della migliore artigianalità italiana perfettamente abbinata alla capacità creativa dei suoi designer cresciuti circondati dalla bellezza italiana.

“Vogliamo creare prodotti capaci di dare benessere fisico ed emozionale” sottolinea Fabio Melcarne, “Concretizziamo la nostra mission attraverso marchi d’arredo che dialogano tra loro pur avendo caratteristiche diverse e forti tratti distintivi che rispondono a varie aree di gusto e di destinazione d’uso per il mercato residenziale e soft contract di alta gamma.”

La nuova campagna di comunicazione presenta il brand al suo pubblico con uno scatto identificativo che riassume tutte le sue più importanti caratteristiche. Protagonista dello scatto, in contrapposizione con un ambiente intimo, con un suggestivo gioco di chiari e scuri, in cui s’inserisce un elemento naturale roccioso che crea un collegamento tra l’ambiente del living e la natura in esterno dell’abitazione, immersa nella natura e nei vigneti, è il divano Ellington. Pezzo iconico del brand Horm realizzato dalla coppia di designer Roberto Palomba e Ludovica Serafini.

In primo piano nell’immagine, la Ripples Box ispirata alla linea Ripples, vincitrice del Compasso d’Oro nel 2004, di Toyo Ito, disegnata da STH (Studio Tecnico Horm), pensata per dialogare con le altre proposte Horm. Sullo sfondo la libreria Sendai, con ripiani in vetro e legno rivestito di alluminio lucido, racchiude al suo interno l’essenza progettuale della mediateca di Sendai in Giappone, progettata anche questa dall’architetto Toyo Ito. Sulla destra del divano, Albino Torcia, tavolino con struttura metallica su tre gambe, omaggio a Franco Albini e al suo iconico “Cicognino”, tavolino disegnato nel 1953. Al centro della composizione spiccano, per i materiali di pregio utilizzati, i due tavolini Ragtime. Si tratta di strutture in metallo verniciato bronzo con piani in marmo Carrara, Emperador e Marquina. Ad incorniciare lo scatto sulla sinistra troviamo la Madia Leon ispirata all’opera dell’artista polacco Leon Tarasewicz, e disegnata da STH con l’idea di rappresentare un colorato campo arato in cui le zolle cambiano colore al modificarsi della posizione dell’osservatore.

Di fianco il tavolo Barbara, disegnato da Renato Zamberlan, dalla forma scultorea, dimensioni generose e legni pregiati che contribuiscono a donargli un aspetto elegante e contemporaneo; accompagnato dalle poltroncine Velasca in massello di frassino ottenute con una lavorazione tridimensionale del legno. Ad arricchire l’immagine, Oggetti di Marmo The Village Collection e Omaggio a Morandi di Gabriele Salvatori. A ideare e realizzare lo scatto l’agenzia milanese di comunicazione Freedot con la direzione creativa di Maurizio Orlando, stylist l’architetto Barbara Sansonetti, e il fotografo Gianluca Cisternino.

Con un mercato internazionale in ottanta paesi Horm Italia Srl è l’azienda di mobili di design di alta gamma per la casa e per il contract che annovera, oltre a Horm, brand famosi come Casamania e Orizzonti Italia. Con l’azienda friulana collaborano da anni architetti e designer provenienti da tutto il mondo che condividono la stessa passione per la bellezza e la qualità come: Toyo Ito, Dror Benshetrit, Karim Rashid, Fabio Novembre, Esa Vesmanen, Giulio Manzoni, Jean Doucet, Marc Thorpe, Ludovica e Roberto Palomba, Steven Holl, Salvatore Indriolo.

CASAMANIA è il brand dallo stile eclettico, dove le sedute di uso quotidiano sono interpretate attraverso influenze cosmopolite e d’avanguardia per un design ironico e “pop”. L’arredo esce dalla sua semplice funzione per diventare un protagonista capace di rievocare ricordi, immagini, emozioni e stati d’animo.

ORIZZONTI ITALIA è uno specialista del sonno attraverso un’offerta di materassi, per la Casa e gli Hotel, progettati per donare una sensazione di benessere fisico e sensoriale appagante.