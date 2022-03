- pubblicità -

I 7 fattori dell’esposoma (somma dei fattori esterni ed ambientali a cui siamo esposti e che influenzano la nostra salute) che accelerano il processo sono: le radiazioni solari, ma anche il fumo, le temperature estreme, l’alimentazione, lo stress, la mancanza di sonno e l’inquinamento. Il sole, dunque, benché preziosa fonte di vitamina D e di piacere, rappresenta, di converso, la principale causa dell’invecchiamento cutaneo.

- Pubblicità -

La nostra pelle (l’organo più grande, circa due metri quadrati di tessuti che avvolgono e proteggono il corpo) è costantemente esposta al sole, in ogni stagione. Le radiazioni UVB possono causare scottature, soprattutto in estate e nelle ore più calde della giornata, le radiazioni UVA, sono costanti 365 giorni l’anno e causano effetti a lungo termine come il photoaging, comparsa di macchie iperpigmentate e, nei casi più gravi, cancro alla pelle. E poi c’è la luce blu solare, una luce emessa in una lunghezza d’onda più alta rispetto alla radiazione UV, che penetra attraverso i vetri ed è perciò più difficile da evitare, può danneggiare il derma, soprattutto nei fototipi alti, causando un incremento dei radicali liberi dal quale è necessario correre ai ripari.

Ecco perché è sempre importante proteggersi dal sole, in città e ogni giorno, durante una passeggiata, lo shopping, gli spostamenti di routine e anche in casa. Per farlo è fondamentale scegliere un’adeguata fotoprotezione formulata con il giusto equilibrio di filtri solari e ingredienti che apportino un effetto antiossidante e antiage. Una risposta a tali esigenze è Fotoprotector ISDIN Fusion Water Urban SPF 30, un protettore urbano formulato in fase acquosa, ideale per uso quotidiano con una protezione rinforzata contro i raggi UVA e Luce Blu.