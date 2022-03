- pubblicità -

Il diamante è il simbolo per eccellenza del lusso senza tempo. Unica e sfaccettata, la sua vera brillantezza deriva dall’equilibrio tra la sua forza interiore e la sua bellezza esteriore. Come un diamante, una pelle dalla luce straordinaria può essere ottenuta solo attraverso il perfetto equilibrio tra una superficie perfetta e una forza strutturale interna. Il nuovo Re-Nutriv Ultimate Diamond Transformative Brilliance Serum di Estée Lauder agisce efficacemente su entrambe per rivelare la brillantezza diamantina della pelle.

Il suo cuore contiene un vero “trattamento diamante”, una potente infusione di energia per la pelle, l’esclusivo Estratto di Tartufo Black Diamond di Re-Nutriv. Questo ingrediente rivoluzionario è realizzato tramite un processo di estrazione brevettato, utilizzando preziosi tartufi Extra Class raccolti esclusivamente per Re-Nutriv nel sud-ovest della Francia. Così come un diamante viene valutato in base alle sue caratteristiche, anche questi tesori davvero rari della terra sono sapientemente classificati in base al loro colore, marmorizzazione e dimensione. Il nuovo straordinario e leggerissimo siero è infuso con questo esclusivo Estratto di Tartufo Black Diamond, arricchito con Vitamina C utilizzando una potente tecnologia brevettata sviluppata con oltre un decennio di ricerca, la youth-sustaining technology. Pelle più luminosa, radiosa, notevolmente più compatta elastica, una superficie meravigliosamente perfezionata e rafforzata, con un aspetto più giovane. Ogni goccia regalerà una pelle splendente, come un diamante.

Il nuovo Ultimate Diamond Transformative Brilliance Serum agisce sugli aspetti fondamentali della superficie della pelle e sulla sua struttura per una bellezza brillante e luminosa. La pelle appare impeccabile. L’aspetto delle macchie appare ridotto. La pelle diventa più uniforme e vibrante, linee e pori vengono attenuati, con un effetto di maggior compattezza, miglior elasticità e visibile luminosità. Insomma, la pelle appare impeccabile.