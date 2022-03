La collezione Route Offwhite Pyton di MAIMAI

- pubblicità -

Route, come il percorso… come la rotta… come la strada, quella giusta, che magari non sai ancora bene dove conduca ma sei impaziente di imboccare, e allora aumenti il passo e ti ritrovi a correre. E allora, con MAIMAI, si corre (e si vive) con stile. Le nuove sneakers dell’azienda salentina, che tutto fa con competenza e passione, combinano non solo materiali diversi (come da 26 anni fanno le sue abili maestranze artigiane) ma anche stili differenti, quando non opposti.

Il design delle Route Offwhite Pyton – forma affusolata e peso piuma – è evidentemente sportivo, con l’alta suola oversize scolpita il Eva Extralight leggerissima in bianco e quarzo trasparente con dettagli fashion e ricercati. La tomaia combina ad arte suede e pelle color ghiaccio, si arricchisce di una linguetta color cuoio e, a sorpresa, di un inserto sul tallone stampa pitone. Un mix cromatico e materico eccezionale, seppur delicato, che definisce le sneakers ideali per correre verso la primavera.

