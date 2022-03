Il Siero di Hair Rituel by Sisley-Paris compie quattro anni di successi

- pubblicità -

Autentico elisir di giovinezza per i capelli, Le Sérum Revitalisant Fortifiant di Hair Rituel by Sisley-Paris, è un trattamento intensivo clinicamente testato, e in pochi anni è diventato un riferimento mondiale nel mercato capillare, con un prodotto venduto nel mondo ogni cinque minuti. Oggi best-seller della marca, Le Sérum Revitalisant Fortifiant beneficia di risultati di test spettacolari sulla forza e sulla densità del capello, test effettuati in collaborazione con un centro specializzato sulla pelle e sul cuoio capelluto.

Le Sérum Revitalisant Fortifiant firma la promessa di una nuova “giovinezza capillare”: i capelli sono più densi, più forti, pieni di lucentezza e vitalità. Da utilizzare come trattamento intensivo ogni 2 giorni per 1 mese, poi 2 volte la settimana per 2 mesi.

Con i suoi 37 prestigiosi premi, ottenuti in appena 4 anni, ha collezionato continui successi in tutti i più grandi paesi, registrando un’innegabile notorietà e un formidabile tasso di riacquisto. L’efficacia di questo siero pluripremiato, riconosciuta dai media di tutto il mondo, lo innalza tra i prodotti più venduti del mercato selettivo. Utilizzato insieme a Soin Lavant Revitalisant Volumateur e Masque Soin Régénérant, Le Sérum Revitalisant Fortifiant contribuisce a rendere il capello più tonico, denso, voluminoso, brillante e splendente di vitalità.