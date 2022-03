Pure Color Revitalizing Crystal Balm by Estée Lauder

- pubblicità -

Ispirata al potere e all’energia del cristallo, la nuova Collezione Pure Color Revitalizing Crystal Balm di Estée Lauder è composta da balsami idratanti che offrono benefìci per le labbra con un gradevole tocco di colore. Seducenti, idratanti e rivitalizzanti, questi balsami sono come un “reboot” per le labbra. La formula confortevole è infusa di ingredienti nutrienti che mantengono le labbra morbide e levigate, rivitalizzandole istantaneamente con una sfumatura di colore brillante.

I nuovi Pure Color Revitalizing Crystal Balm sono formulati per aiutare a rimpolpare le labbra grazie all’idratazione che viene rilasciata a lungo, per averle più morbide e sane. Con l’uso costante, l’aspetto e la morbidezza delle labbra migliorano sensibilmente. La texture si fonde sulle labbra, leggera e balsamica, non appiccicosa. Il 92% della formula è di derivazione naturale. La collezione è disponibile in 7 vivaci tonalità, ognuna delle quali imita la tonalità di un cristallo diverso, dal Quarzo Rosa, alla Pietra del Sole, al Granato. Ogni sfumatura offre una base colore leggera, una sfumatura morbida che reagisce alla chimica individuale, regalando un tocco di colore personalizzato che si adatta piacevolmente a tutti i toni della pelle.