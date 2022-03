Novità da Toscanini con la collezione Gioia

- pubblicità -

Aria di primavera con Toscanini che presenta la collezione Gioia pensata per i più piccoli. Azzurro, rosa e verde pastello sono le tonalità con cui si declinano i portabiti della linea, tingendo le camerette di colori delicati e atmosfere romantiche per celebrare l’arrivo della nuova stagione. La collezione Gioia è pensata per i bambini neonati fino ai 3 anni ed è disponibile nella versione con e senza clips. La particolarità di questi modelli consiste nei decori in legno realizzati a mano da maestri artigiani: la testa del leoncino con la criniera in pelle marrone e la tenera farfallina con le ali in pelle color giallo, che testimoniano la capacità manifatturiera dell’azienda di unire l’aspetto sartoriale alla produzione industriale.

Questi dettagli e la possibilità di personalizzarli con il nome trasformano i portabiti Gioia in un delizioso oggetto regalo per celebrare la nascita. Toscanini è nota per la ricerca di quel plûch in più che fa la differenza nel raggiungimento dell’eccellenza e che rende ogni prodotto qualcosa di esclusivo nella sua bellezza e funzionalità quotidiana. Il modello Gioia fa parte della collezione I Bambini Toscanini Interior progettata e realizzata per i più piccoli di casa, pensata per l’organizzazione dei loro guardaroba e delle loro camerette.

Gioia ha una struttura in legno di faggio, finemente lavorata e poi laccata con l’utilizzo di vernici ad acqua. I ganci e le clips sono in metallo cromato. L’azienda propone anche una serie di scatole da abbinare ai portabiti. Le scatole sono disponibili in tre diversi formati e possono essere rivestite in tela di cotone scegliendo tra un’ampia gamma di colori. È possibile scegliere il coperchio e il fondo delle scatole della stessa tonalità o a contrasto e si può personalizzare il modello con eleganti porta-targhette in pelle per poter contrassegnare il contenuto.