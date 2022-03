Cresce la gamma ISDIN con Fotoprotector Fusion Water Color

- pubblicità -

Finita l’epoca del fake up, è tempo di sceglier un make up che valorizza senza alterare, che si prende cura della pelle, in sintonia con la propria personalità e in armonia con l’ambiente. Un trend anticipato e perseguito con successo da ISDIN grazie alla creazione di fotoprotettori. Filosofia che si traduce quest’anno nell’ampliamento della gamma ISDIN FOTOPROTECTOR FUSION WATER COLOR: il fotoprotettore viso è ora disponibile in tre tonalità di colore, Bronze, Medium e Light, nel rispetto della diversità e unicità di ciascuno. Fusion Water COLOR è il fotoprotettore viso con colorazione naturale per uso quotidiano, formulato in fase acquosa e con texture ultraleggera che non irrita gli occhi. Ha un’alta protezione UVB e UVA SPF50. E’ una base ideale per il trucco, uniforma l’incarnato e dona un effetto bonne mine.

E’ il #makeupnofakeup che ISDIN propone alle consumatrici attraverso la copertura leggera e naturale della formula Fusion Water. Inoltre offre un’idratazione intensa e un assorbimento immediato per favorire un’alta protezione SPF 50. E’ mineral oil-free, non comedogenico, ipoallergenico (formulato per minimizzare il rischio di allergia), non lascia residui, ed è indicato per tutte le tipologie di pelle, inclusa pelle grassa, atopica o sensibile.