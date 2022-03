Moda primavera-estate 2022: il ritorno delle sneakers

- pubblicità -

I tempi sono cambiati e con essi i dettami della moda. Non sono solo le donne ad appassionarsi alle nuove collezioni di abiti e scarpe: oggi anche gli uomini sono sempre alla ricerca di nuovi stili che li facciano apparire trendy e al tempo stesso che mettano in risalto la propria figura e personalità, scegliendo capi e accessori raffinati e realizzati con materiali di qualità. La moda primavera-estate 2022 ne è un chiaro esempio. Questa tendenza si manifesta non solo nei capi di abbigliamento come giacche, trench, blazer o camicie, ma anche nel mondo delle calzature.

Le sneaker vintage da uomo, per esempio, sono un vero must per tutti gli uomini che vogliono sfoggiare un look alla moda senza tuttavia rinunciare alla comodità, dando così un tocco di originalità al proprio modo di vestire. Tra le preferite spiccano le sneaker italiane, che uniscono la tradizione alla creatività e associano la scelta di materiali di prima qualità allo stile unico che fanno del Made in Italy un marchio rinomato a livello internazionale. Le sneaker sono prodotte in moltissimi modelli e colori tra cui chiunque troverà sicuramente quello che più si avvicina ai propri gusti personali. C’è solo l’imbarazzo della scelta. L’importante, tuttavia, è scegliere sempre calzature di qualità, realizzate con materiali e rifiniture di qualità. Se la comodità è la tua priorità e vuoi acquistare un paio di sneaker che si adattino bene a qualunque stile di abbigliamento, continua a leggere. Più avanti nell’articolo ti mostreremo i modelli più di tendenza per la primavera-estate 2022.

Sneaker vintage uomo: la nuova tendenza 2022

Le sneaker vintage uomo sono le scarpe più richieste nella moda maschile. Se solo qualche anno fa le sneaker erano considerate semplici scarpe da ginnastica da abbinare esclusivamente a capi sportivi, oggi invece sono accessori versatili da indossare con abiti di qualunque stile e nelle occasioni più svariate. Mentre in passato un abito elegante andava necessariamente abbinato a scarpe classiche, oggi la moda ha sdoganato abbinamenti che un tempo erano impensabili e che oggi invece sono di tendenza. Le sneaker vintage dei migliori marchi reinterpretano lo stile retrò in chiave moderna unendo una linea essenziale e una grande comodità alle più moderne tecnologie calzaturiere e ai migliori materiali. Queste scarpe sono disponibili in un vasto assortimento di modelli, colori e tessuti che pur richiamandosi alla tradizione sono comunque molto attuali. In commercio sono disponibili numerosi modelli, in svariati materiali, come tela, canvas, nubuck e perfino stone washed.

Sneaker sportive uomo: un evergreen della moda