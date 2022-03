I tulipani di Trauttmansdorff

- pubblicità -

Il 1° di aprile, i tulipani dei Giardini di Castel Trauttmansdorff accoglieranno i primi visitatori. Questi meravigliosi fiori, infatti, iniziano la loro fioritura con il mese di marzo e fino a maggio sfoggiano uno spettacolo senza pari ai Giardini di Sissi: distese di colori intensi, variopinte, con screziature e di diverse specie.

I Giardini di Castel Trauttmansdorff sono suddivisi in quattro aree tematiche, su una superficie di 12 ettari, più di 80 paesaggi botanici con piante provenienti da tutto il mondo. La loro posizione panoramica è unica: a forma di anfiteatro naturale, si estendono su un dislivello di oltre 100 metri, aprendo a ogni passo affascinanti prospettive panoramiche sulle montagne circostanti e sulla città di Merano e integrandosi con perfetta armonia nel paesaggio naturale circostante. Grazie al clima mite del territorio, quello dei Giardini di Castel Trauttmansdorff è il luogo ideale per un giardino botanico, con esemplari di piante veramente rari. Meravigliosi tripudi di fioritura cambiano l’aspetto dei Giardini settimana dopo settimana, rendendo le visite affascinanti in ogni stagione.

I Giardini sono un’esperienza per tutti i sensi e per tutte le età, luogo di riposo e svago sia per gli esperti del settore che per i profani.