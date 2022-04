Nuovi mercati per i Ray-Ban Stories by Ray-Ban e Meta

- pubblicità -

I Ray-Ban Stories rappresentano una concezione completamente nuova della fotografia, della condivisione e dell’ascolto nei momenti più autentici della vita e saranno presto acquistabili in un totale di 10 paesi. Saranno infatti disponibili in selezionati punti vendita fisici e online già in Spagna, Austria e Belgio e, a partire dal 14 aprile, anche in Francia.



Meta ed EssilorLuxottica, capogruppo di Ray-Ban, sono riusciti a integrare tecnologie smart quali dual camera per l’acquisizione di foto e video, auricolari open-ear e ben tre microfoni per riprodurre suoni e voce in alta qualità durante le telefonate e i video, il tutto senza rinunciare a stile, comfort ed estetica. I Ray-Ban Stories, che già oggi offrono una gamma di 28 varianti di stile, colore e lenti, si arricchiranno di ulteriori novità nelle prossime settimane. Sono disponibili in versione Wayfarer, montatura inconfondibile e iconica sin dagli anni ‘50, Round, con il suo stile rétro, e Meteor, altro modello leggendario, per dare a tutti la possibilità di scegliere gli occhiali più adatti al proprio gusto e stile. Quanto alle lenti, si possono scegliere da vista, trasparenti, G15, polarizzate (nuova variante), sfumate e Transitions Light Intelligent Lenses, le lenti in grado di adattarsi perfettamente a qualsiasi condizione di luce.

I Ray-Ban Stories hanno in dotazione una custodia compatta che funge anche da caricabatteria portatile.