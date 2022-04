Sérum Éclat Anti-taches Vinoperfect by Caudalie corregge tutte le macchie

- pubblicità -

Tra tutti i problemi della pelle, le macchie sono la terza preoccupazione principale delle donne, subito dopo l’assenza di tonicità e l’acne. Per porvi rimedio in modo naturale, nel 2005 Caudalie ha creato il Sérum Éclat Anti-taches Vinoperfect.

- Pubblicità -

Questo prodotto, N°1 in farmacia in Italia, coniuga efficacia e naturalità ed è la soluzione contro le macchie di qualunque origine, per tutti i tipi di pelle, anche quelle più sensibili. È venduto uno ogni 30 secondi nel mondo.

Nel cuore della formula di Sérum Éclat Anti-taches Vinoperfect: la Viniferina oltre ad altri attivi (98% di ingredienti naturali). Questo antiossidante polifenolico naturale, estratto dalla linfa di vite, regola il processo di pigmentazione e limita la sovrapproduzione di melanina. È stato dimostrato che la Viniferina inibisce in modo significativo l’attività della tirosinasi, responsabile della produzione di melanina. Questo effetto inibitore è 4 volte superiore a quello dell’acido cogico e 62 volte superiore a quello dell’acido ascorbico.