CELL ZERO by Mediterranea per contrastare gli inestetismi della cellulite

Mediterranea è una marca italiana che unisce in modo innovativo ricerca scientifica e principi naturali selezionati. Il risultato è la creazione di una vastissima gamma di prodotti cosmetici che garantiscono concreti risultati di bellezza. Un team di ricerca crea sempre nuove linee e nuovi prodotti cosmetici per rispondere ai diversi bisogni di una donna, qualunque sia la sua età. Perché la bellezza del corpo e del viso sono beni preziosi che vanno preservati ed esaltati. E con l’arrivo della bella stagione, oltre al viso finalmente liberato dalle mascherine, anche il corpo dovrebbe esibire il suo miglior aspetto. Ecco che l’allenamento si trasferisce dalla palestra alla beauty routine per rimodellare, snellire e scolpire la silhouette con i prodotti CELL ZERO di Mediterranea:

CELL ZERO Spray

Consistenza superleggera e morbida per essere velocemente massaggiata e penetrare dove necessario. Non unge e non lascia traccia sui tessuti. Grazie all’estratto di plancton marino aiuta a drenare e contrastare le adiposità, combatte gli inestetismi della cellulite su fianchi, cosce, glutei e braccia.

Nella sua formulazione: Estratto di plancton marino – agisce sui depositi adiposi favorendo la termogenesi. Brucia il grasso immagazzinato, ridefinisce la silhouette, riduce il volume del corpo, migliora l’elasticità e la compattezza della pelle; Olio di caffè verde – ottenuto dalla spremitura a freddo dei chicchi non torrefatti, particolarmente ricco di Omega 6 e Omega 9, tocoferoli e carotenoidi, agisce come potente antiossidante naturale, contrasta i processi infiammatori, conserva e promuove l’elasticità cutanea combattendo il fenomeno della pelle a “buccia d’arancia”; Burro di karitè – garantisce compattezza ed elasticità e agisce come antiossidante naturale. L’applicazione è molto semplice, basta spruzzare il prodotto sulla parte da trattare, massaggiare delicatamente fino al suo assorbimento. Si sprigionerà immediatamente una sensazione di calore, accompagnato in qualche caso dalla comparsa di un leggero rossore, indice dell’attivazione del prodotto che è stato dermatologicamente testato.

CELL ZERO Crema